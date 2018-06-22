На Харьковщине действует более 50 туристических маршрутов

О развитии туристической сферы области рассказал во время брифинга 21 июня начальник Управления культуры и туризма ХОГА Олег Яцына.
Среди новых маршрутов, разработанных областным туристско-информационным центром, - «Сладкая история белого лебедя» в Богодуховском районе. Он посвящен объектам, связанным с жизнью основателя Шаровского замка сахарного магната Леопольда Кенига.
Маршрут «Легенды изумрудного камина» посвящен жемчужине гончарного производства Слобожанщины - Будянскому заводу.
«Завода сегодня не существует, но в Будах осталась школа росписи, музей. Нам удалось сохранить уникальный камин Кузнецова - основателя завода», - отметил Олег Яцына.
Также среди маршрутов - «Харьков космический», который предусматривает посещение предприятий, задействованных в космической отрасли.
«В целом на сегодня областным туристско-информационным центром разработано более 50 маршрутов. Туристические фирмы также разрабатывают свои и индивидуальные маршруты для туристов», - отметил Анатолий Яцына.
Кроме того, Управление культуры и туризма ХОГА будет приобщаться к проведению культурных событий на Харьковщине, в рамках которых можно представить туристический потенциал региона.
Так, 22-24 июня в Харькове, на базе Арт-завода «Механика» пройдет музыкальный фестиваль «Нове коло», который соберет музыкантов из многих европейских стран. На мероприятие съедутся и иностранные поклонники «тяжелой» музыки.
«На территории фестиваля будет развернута площадка, на которой будет представлена этническая культура и искусство Слобожанщины: гончарство, стеклодувство, кузнечноемастерство и т.д.», - рассказал начальник Управления культуры и туризма.
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