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22.06.2018  15:29   

Харьковская филармония закроет сезон световой симфонией

5 июля премьера симфонической поэмы «Прометей» композитора Александра Скрябина завершит 89-й сезон в Харьковской филармонии.


// city.kharkov.ua

Симфоническая поэма «Прометей» («Поэма огня») прозвучит в сопровождении световой партитуры – такова была задумка ее автора, сообщили в филармонии.

«Александр Скрябин обладал «цветным» слухом, то есть видел ноты в цвете, и прописал в симфонической поэме «Прометей» партию света наряду с инструментальными партиями. Первое в истории человечества авторское произведение с использованием цветомузыки будет воспроизведено 5 июля на закрытии сезона», - отметили в филармонии.

Накануне, 4 июля, состоится концерт, который завершит сезон органной музыки.

Перед закрытием сезона харьковчан и гостей города ждут еще два концерта симфонической музыки. Так, 24 июня состоится концерт с участием музыкантов из Австрии, Южной Кореи и Турции под руководством главного дирижера Стамбульского государственного симфонического оркестра Эндера Сакпинара. На концерте будет звучать скрипка от Джузеппе Гварнери дель Джезу 1731 года.

Накануне концерта, 23 июня (с 12:00 до 12:45), пройдет его открытая репетиция — в рамках «Дня музыки в Харькове». Также в этот день пройдет «открытый» концерт органной музыки, который начнется в 13:30.

30 июня в филармонии в продолжение проекта «Харьковские династии» прозвучит музыка харьковского композитора Виталия Губаренко: «Камерная симфония №2 для скрипки с оркестром» и симфония-балет «Liebestod». Соло на скрипке исполнит Мирослава Которович.  

Начало концертов - в 18:30.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  филармония, премьера, закрытие сезона, харьков
 
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