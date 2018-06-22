22.06.2018 15:29

Харьковская филармония закроет сезон световой симфонией

5 июля премьера симфонической поэмы «Прометей» композитора Александра Скрябина завершит 89-й сезон в Харьковской филармонии.



// city.kharkov.ua

Симфоническая поэма «Прометей» («Поэма огня») прозвучит в сопровождении световой партитуры – такова была задумка ее автора, сообщили в филармонии.



«Александр Скрябин обладал «цветным» слухом, то есть видел ноты в цвете, и прописал в симфонической поэме «Прометей» партию света наряду с инструментальными партиями. Первое в истории человечества авторское произведение с использованием цветомузыки будет воспроизведено 5 июля на закрытии сезона», - отметили в филармонии.



Накануне, 4 июля, состоится концерт, который завершит сезон органной музыки.



Перед закрытием сезона харьковчан и гостей города ждут еще два концерта симфонической музыки. Так, 24 июня состоится концерт с участием музыкантов из Австрии, Южной Кореи и Турции под руководством главного дирижера Стамбульского государственного симфонического оркестра Эндера Сакпинара. На концерте будет звучать скрипка от Джузеппе Гварнери дель Джезу 1731 года.



Накануне концерта, 23 июня (с 12:00 до 12:45), пройдет его открытая репетиция — в рамках «Дня музыки в Харькове». Также в этот день пройдет «открытый» концерт органной музыки, который начнется в 13:30.



30 июня в филармонии в продолжение проекта «Харьковские династии» прозвучит музыка харьковского композитора Виталия Губаренко: «Камерная симфония №2 для скрипки с оркестром» и симфония-балет «Liebestod». Соло на скрипке исполнит Мирослава Которович.



Начало концертов - в 18:30.