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26.06.2018  13:15   

Харьковчан приглашают на встречу с авторами выставки «Экзерсисы»

Творческое мероприятие пройдет 5 июля в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» Харьковского областного организационно-методического центра культуры и искусства.


// ХОГА

Встреча с авторами выставки живописи и графики творческой группы заслуженного художника Украины Александра Лысенко «Экзерсисы», посвященной 80-летию КУ «Областной организационно-методический центр культуры и искусства», будет проходить в формате круглого стола.

Гости мероприятия смогут послушать рассказ о творческом пути, мировоззрении, поиске новых эстетических решений авторов выставки, а также задать вопросы.

Вход – свободный.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, экзерсисы, харьков
 
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