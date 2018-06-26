Харьковчан приглашают на встречу с авторами выставки «Экзерсисы»

Творческое мероприятие пройдет 5 июля в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» Харьковского областного организационно-методического центра культуры и искусства.
Встреча с авторами выставки живописи и графики творческой группы заслуженного художника Украины Александра Лысенко «Экзерсисы», посвященной 80-летию КУ «Областной организационно-методический центр культуры и искусства», будет проходить в формате круглого стола.
Гости мероприятия смогут послушать рассказ о творческом пути, мировоззрении, поиске новых эстетических решений авторов выставки, а также задать вопросы.
Вход – свободный.
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