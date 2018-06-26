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26.06.2018  14:01   

Выставки Bingo-bongo и «Є край – чудовий і казковий» открываются в Харькове

Работы можно посмотреть в галерее «Бузок» (правое крыло ХНАТОБа) с 27 июня по 5 июля.


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В большой зале галереи откроется выставка Bingo-bongo начинающей художницы Аллы Басай. На ней представлены работы, написанные в течение последнего года маслом и акрилом. 29-летняя харьковчанка, за плечами которой два высших технических образования, три года занималась на художественных курсах, посещала мастер-классы, и теперь представляет результат своей работы на суд зрителей.

В то же время в малом зале пройдет выставка Ольги Блажко «Є край – чудовий і казковий», где представлена станковая декоративная роспись, так называемые «мальовки».

«В произведениях станковой народной графики все необычно: фантастическое – жизненно, а реальное – фантастично. В основном изображаются цветы и птицы, оригинальные образы деревьев и окружающего мира», – сообщили организаторы выставки.

Открытие выставок – 26 июня в 17:00.

Тэги:  выставка, харьков
 
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