Летний отдых: какие курорты предпочитают харьковчане

Летняя погода уже радует жаркими днями. Именно поэтому харьковчане начинают задумываться о своем отдыхе.
Некоторые спланировали свои поездки или уже успели насладиться летним отпуском. Но большинство еще в поиске.
«Мы сейчас в поиске путевки. В сентябре в августе хотим улететь отдыхать, но я также приветствую и наше море - Бердянск, Кирилловку. Я там не раз отдыхала, там очень хорошо, мне нравится, но все же нужно как-то разнообразить свой отдых. Нужно разнообразить свою жизнь и поехать как-то посмотреть, как живут другие люди, как отдыхают в том числе», - рассказали харковчанки Екатерина и Ярослава.
Несмотря на то, что Турция и Египет, по мнение специалиста турагенства, являются постоянными и любимыми курортами уже долгие годы, некоторые харьковчане отдают предпочтение путешествиям по Украине. То, кому нравится активный отдых - выбирают Карпаты, или едут в старинные города, но все же большинство собирается отдыхать у моря.
«Обычно ездим на Черное море, по Украине, мне лично не нравится Египет, Турция, как бы это мое личное мнение, а в Хорватию пока нет возможности, поэтому пока в Карпаты и Черное море. На следующий год уже планируем заграницу», - сообщила жительница Харькова Ольга.
Также благодаря безвизу, украинцы начинают расширять географию отдыха и уже активно ездят в страны ЕС.
«Когда мы ездим с детьми отдыхать, мы предпочитаем активный отдых. Это подниматься в горы, кататься на велосипедах, конные прогулки, спортзал», - рассказала харьковчанка Юлия.
Представитель турагенства Виктория Ткаченко, - «С отменой виз для граждан Украины, с введением безвизового режима, возрос поток украинских туристов в Европу 0:24 (СКЛ) 0:48 конечно же, популярностью пользуются Греция, острова, материковая часть, Испания точно также острова, материковая часть, Кипр, Черногория популярная в украинцев».
«Возможно, в Одессу поедем, есть планы такие у нас. Море хорошее там, природа, все замечательно, отдыхали в прошлом году, понравилось, решили вернуться. Ностальгия», - харьковчане Алина и Даниил.
Тенденция отдыха харьковчан в странах Евросоюза, еще новая, но уже пользуется определенным спросом в тех, кто собирается на курорты.
Напомним, какое бы путешествие вы не выбрали, специалисты турагенств рекомендуют заранее покупать билеты, бронировать жилье, запланировать экскурсии, правильно распределять свои средства, чтобы хватило на интересный отдых.
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