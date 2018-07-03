Художественный музей покажет гобелены и видения харьковских творцов

С 6 по 27 июля в здании музея по адресу улица Жен Мироносиц, 9 пройдет выставки «Художественные видения Людмилы Горбатенко».
Анонсированная автором, как творческие поиски, выставка демонстрирует работы, выполненные в различных живописно-графических техниках. Каждая из них в значительной степени определяет стилистику форм и сюжетно-тематический ряд произведений, в которых глубокие сакральные смыслы открываются через личностные откровения художницы.
Кроме того, 9 июля в 16:00 состоится презентация выставки «Гобелены Александра Хоменко».
Александр Хоменко - художник декоративного искусства, преподаватель Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Гобелены, выполненные в авторской технике, являются композициями по мотивам украинской природы.
Музей работает ежедневно, кроме вторника, с 10.00 до 17.40.
Сегодня как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А с романтикой надо быть аккуратнее: легкое увлечение способно перерасти в глубокое чувство.
Практически весь день будет держаться ясная погода. Без существенных осадков.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
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давл.:
ветер: