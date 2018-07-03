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03.07.2018  12:32   

Художественный музей покажет гобелены и видения харьковских творцов

С 6 по 27 июля в здании музея по адресу улица Жен Мироносиц, 9 пройдет выставки «Художественные видения Людмилы Горбатенко».


// ХОГА
Людмила Горбатенко – доцент Харьковской государственной академии дизайна и искусств, член Национального союза художников Украины, участница городских, всеукраинских и международных художественных выставок, фестивалей и пленэров.

Анонсированная автором, как творческие поиски, выставка демонстрирует работы, выполненные в различных живописно-графических техниках. Каждая из них в значительной степени определяет стилистику форм и сюжетно-тематический ряд произведений, в которых глубокие сакральные смыслы открываются через личностные откровения художницы.

Кроме того, 9 июля в 16:00 состоится презентация выставки «Гобелены Александра Хоменко».

Александр Хоменко - художник декоративного искусства, преподаватель Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Гобелены, выполненные в авторской технике, являются композициями по мотивам украинской природы.

Музей работает ежедневно, кроме вторника, с 10.00 до 17.40.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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