Художественный музей покажет гобелены и видения харьковских творцов

03.07.2018 12:32

С 6 по 27 июля в здании музея по адресу улица Жен Мироносиц, 9 пройдет выставки «Художественные видения Людмилы Горбатенко».

Людмила Горбатенко – доцент Харьковской государственной академии дизайна и искусств, член Национального союза художников Украины, участница городских, всеукраинских и международных художественных выставок, фестивалей и пленэров.

Анонсированная автором, как творческие поиски, выставка демонстрирует работы, выполненные в различных живописно-графических техниках. Каждая из них в значительной степени определяет стилистику форм и сюжетно-тематический ряд произведений, в которых глубокие сакральные смыслы открываются через личностные откровения художницы.

Кроме того, 9 июля в 16:00 состоится презентация выставки «Гобелены Александра Хоменко».

Александр Хоменко - художник декоративного искусства, преподаватель Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Гобелены, выполненные в авторской технике, являются композициями по мотивам украинской природы.

Музей работает ежедневно, кроме вторника, с 10.00 до 17.40.