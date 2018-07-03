Главная Новости Культура и Туризм Теперь по туристическим памяткам Харьковщины можно «попутешествовать» не выходя из дома
03.07.2018  16:42   

Теперь по туристическим памяткам Харьковщины можно «попутешествовать» не выходя из дома

На Харьковщине стартовала кампания цифрового перевоплощения области, реализуется поддержкой областной госадминистрации и Google Украина.


// ХОГА

В рамках проекта создан специальный сайт «Мандруй Харківщиною», где для туристов собраны интересные памятники архитектуры и чудеса природы региона. Все они размещены на интерактивной карте и объединены в уже готовые маршруты.

Сейчас сайт содержит информацию о сотне объектов области из 17 районов и городов. Изюмюминки Харьковщины можно будет рассмотреть в 3D формате. Кроме того, выбрав на карте локацию, турист получает информацию, что есть рядом, где можно остановиться и контактную информацию сервисных служб. Также есть функция самостоятельного планирования маршрута. Но можно выбрать и уже готовые маршруты с рекомендациями.

Сейчас проект цифрового перевоплощения еще не завершен. К наполнению сайта будут привлекаться IT-технологи и харьковские университеты, которые будут развивать базу известными объектами региона.

Туристическая карта Харьковщины присоединится к уже представленным ранее проектам других областей Украины на портале «Мандруй Україною».

Тэги:  туризм, сайт, харьков, гугл
 
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