Теперь по туристическим памяткам Харьковщины можно «попутешествовать» не выходя из дома

На Харьковщине стартовала кампания цифрового перевоплощения области, реализуется поддержкой областной госадминистрации и Google Украина.
В рамках проекта создан специальный сайт «Мандруй Харківщиною», где для туристов собраны интересные памятники архитектуры и чудеса природы региона. Все они размещены на интерактивной карте и объединены в уже готовые маршруты.
Сейчас сайт содержит информацию о сотне объектов области из 17 районов и городов. Изюмюминки Харьковщины можно будет рассмотреть в 3D формате. Кроме того, выбрав на карте локацию, турист получает информацию, что есть рядом, где можно остановиться и контактную информацию сервисных служб. Также есть функция самостоятельного планирования маршрута. Но можно выбрать и уже готовые маршруты с рекомендациями.
Сейчас проект цифрового перевоплощения еще не завершен. К наполнению сайта будут привлекаться IT-технологи и харьковские университеты, которые будут развивать базу известными объектами региона.
Туристическая карта Харьковщины присоединится к уже представленным ранее проектам других областей Украины на портале «Мандруй Україною».
Сегодня как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А с романтикой надо быть аккуратнее: легкое увлечение способно перерасти в глубокое чувство.
Практически весь день будет держаться ясная погода. Без существенных осадков.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
влажн.:
давл.:
ветер: