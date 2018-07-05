В Харькове пройдет выставка «FOCUSники»

С 12 июля по 11 августа 2018 галерее «Мистецтво Слобожанщины» пройдет традиционная отчетная фотовыставка областной общественной организации «Харьковский фотоклуб» «FOCUSники», посвященная дню фотографа.
В этом году это уже 11-я выставка Областной общественной организации «Харьковский фотоклуб». И, традиционно, на выставке будут представлены лучшие работы разных стилей, жанров и направлений (пейзажная и портретная, панорамная и макро, уличная и сюжетная фотография), как новичков, так и фотографов с большим стажем, с целью наиболее полно представить срез современной харьковской фотографии.
Участники выставки: Николай Довбыш, Екатерина Погребная, Людмила Санжаревская, Евгений Брезицкий, Лидия Цапко, Ирина Деркач, Татьяна Бутвина, Татьяна Золотарева, Зоя Костина, Виктория Стремовская, Анна Соколова, Людмила Казакова, Андрей Пшеничный, Александр Соколов.
Торжественное открытие – 12 июля в 17:00
Во время работы традиционная отчетная фотовыставка областной общественной организации «Харьковский фотоклуб» «FOCUSники» состоятся следующие культурологические мероприятия:
17 июля в 17:00 – лекция из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «По страницам «Антология современной русской поэзии Украины». Часть 3».
18 июля в 16:00 – просмотр видеозаписи евро концерта в Оксфорде, 2010 г., из коллекции Э.Г.Чайки. Дирижер Даниэль Баренбойм.
24 июля в 17:00 – заключительная лекция из цикла «Символизм Священных текстов», тема: "Символизм Корана. Часть 5.". Лектор – кандидат философских наук, религиовед Н.В. Шелковая.
26 июля в 17:00 – лекция по искусству фотографирования натюрморта от одного из авторов традиционной отчетной выставки Областной общественной организации «Харьковский фотоклуб» «FOCUSники» Татьяны Бутвиной.
2 августа в 17:00 – мастер-класс по искусству фотографирования от авторов традиционной отчетной выставки Областной общественной организации «Харьковский фотоклуб» «FOCUSники»
9 августа в 17:00 – творческая встреча с авторами традиционной отчетной выставки Областной общественной организации «Харьковский фотоклуб» «FOCUSники».
На все мероприятия вход свободный.
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