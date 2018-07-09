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09.07.2018  15:15   

В Харьковском «Бузке» можно будет увидеть необычные украшения

10 июля в «Бузке» открывается выставка авторских украшений Инны Дуды.


// ХОГА

Работы из бисера можно посмотреть до 22 июля по адресу: ул.Сумская, 25.

Кроме того, 10 июля в 17:00 открывается персональная выставка харьковчанки Евгении Смецкой «О родном крае…». Работы выполнены с использованием разных материалов и техник: масло, пастель, акварель.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  бузок, украшение, харьков
 
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