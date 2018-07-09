В Харьковском «Бузке» можно будет увидеть необычные украшения

10 июля в «Бузке» открывается выставка авторских украшений Инны Дуды.
Работы из бисера можно посмотреть до 22 июля по адресу: ул.Сумская, 25.
Кроме того, 10 июля в 17:00 открывается персональная выставка харьковчанки Евгении Смецкой «О родном крае…». Работы выполнены с использованием разных материалов и техник: масло, пастель, акварель.
Сегодня не слишком доверяйте логике, в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – сдерживайте внезапные порывы, иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Днем возможен небольшой кратковременный дождь.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
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давл.:
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