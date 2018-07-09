Харьковчане могут посетить новую художественную выставку

Открытие персональной выставки художницы Евгении Смецкой «О родном крае…» пройдет 10 июля в информационно-выставочном центре «Бузок» (ул. Сумская, 25).
Коренная харьковчанка Евгения Смецкая - начинающий художник. Пять лет назад вместе с семьей она переехала в Одессу и три года назад начала писать картины.
«Я увидела мир новым взглядом. Все это вдохновляло. Мне интересны разные материалы и техники: масло, пастель, акварель. Когда приступаю к новой работе, прислушиваюсь к себе, думаю: «Что бы мне хотелось увидеть на холсте, какое настроение и эмоции передать?» - рассказывает Евгения Смецкая.
Начало мероприятия - в 17:00.
Выставка будет работать до 22 июля.
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