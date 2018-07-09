Главная Новости Культура и Туризм Харьковчане могут посетить новую художественную выставку
09.07.2018  17:44   

Харьковчане могут посетить новую художественную выставку

Открытие персональной выставки художницы Евгении Смецкой «О родном крае…» пройдет 10 июля в информационно-выставочном центре «Бузок» (ул. Сумская, 25).


// www.city.kharkov.ua

Коренная харьковчанка Евгения Смецкая - начинающий художник. Пять лет назад вместе с семьей она переехала в Одессу и три года назад начала писать картины.

«Я увидела мир новым взглядом. Все это вдохновляло. Мне интересны разные материалы и техники: масло, пастель, акварель. Когда приступаю к новой работе, прислушиваюсь к себе, думаю: «Что бы мне хотелось увидеть на холсте, какое настроение и эмоции передать?» - рассказывает Евгения Смецкая.

Начало мероприятия - в 17:00. 

Выставка будет работать до 22 июля.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  выставка, край, харьков, смецкая
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.07 Культура и Туризм В Харькове пройдет выставка «FOCUSники» 03.07 Культура и Туризм Художественный музей покажет гобелены и видения харьковских творцов 03.07 Экономика и промышленность Харьковских предпринимателей приглашают принять участие в онлайн-выставке пищевой промышленности
 
 

Видео

В деле Кернеса представители потерпевших направили в канцелярию суда заявление об отводе судьи Антонова
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 