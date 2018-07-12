Харьковский театр кукол закрывает сезон

Харьковский государственный академический театр кукол им. Афанасьева 15 июля представит последний спектакль в этом сезоне.
Сегодня, 12 июля, состоится показ премьерного спектакля «Гамлет». Режиссер – Оксана Дмитриева. В постановке звучат фрагменты композиций Фолькера Бертельманна. Начало – в 18:00.
«Железный, жесткий век, поймавший всех в ловушку… Смешалось все – кто прав, кто виноват, что истинно, что ложно... В мире зеркал и отражений все так зыбко. Путь поиска правды и света оказывается дорогой, ведущей в ад, тяжкой дорогой прозрений и потерь. Ведь ад и рай – реальные пространства, ежеминутно нами же и создаваемые. И как ни пытаешься исцелить этот распадающийся мир, только что выстроенные хрупкие связи вновь сметает ветер – яростный ветер неотвратимых перемен», - анонсируют «Гамлета» в театре.
13 июля зрители смогут увидеть спектакль-фантасмагорию «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова. Как отмечают артисты и режиссеры, это одна из наиболее сложных постановок, в которой используют сразу несколько игровых пространств, и которая уже более 10 лет остается самой популярной в кукольном театре. Начало – в 18:00.
«Наш «Мастер и Маргарита» - это наше прочтение, наше видение романа, наше понимание литературной первоосновы. Кто-то из зрителей не соглашается с трактовкой бессмертного романа, кто-то открывает через спектакль для себя новые грани этого произведения, но практически никто не остается равнодушным к этой постановке», - говорят в театре.
14-15 июля пройдут детские спектакли – «Сказка о трех поросятах» и «Айболит». После этого касса театра закроется и возобновит работу 22 августа.
В сентябре театр кукол откроет свой 80-й сезон.
День больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел. Африканским страстям лучше предпочесть что-нибудь более спокойное и семейное.
После ночного дождя синоптики обещают «сухой» день, правда, облака останутся на небе до вечера.
Ежегодно 12 июля свой праздник отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире – бортпроводники гражданской авиации, больше известные нам как стюарды и стюардессы.
влажн.:
давл.:
ветер: