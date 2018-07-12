Главная Новости Культура и Туризм Определены победители конкурса на премию имени Ильи Репина
12.07.2018  13:43   

Определены победители конкурса на премию имени Ильи Репина

Об этом сообщают в Управлении культуры и туризма ХОГА.


// ХОГА

По результатам заседания жюри конкурса на соискание премии имени И.Е. Репина победителями конкурса стали:

- Юрий Винтаев – в номинации «Живопись», за серию произведений «Очарована, светлая моя Украина»;

- Василий Перевальский – в номинации «Графика», за серию произведений «Украинские народные песни о любви»;

- Галина Андрусенко – в номинации «Искусствоведение», за создание в Чугуеве Галереи лауреатов премии им. И.Е. Репина.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  конкурс, победа, харьков, репин
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.07 Культура и Туризм На Харьковщине стартовал конкурс художников «Ненька» ко Дню Независимости Украины 13.06 Власть Конкурс в антикоррупционный суд начнется в ближайшие недели 05.06 Общество В Основянском районе подвели итоги конкурса «Молодой человек года»
 
 

Видео

Отвод - отклонен. Судья Антонов продолжит рассматривать дело Кернеса
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 