12.07.2018 13:43

Определены победители конкурса на премию имени Ильи Репина

Об этом сообщают в Управлении культуры и туризма ХОГА.



// ХОГА

По результатам заседания жюри конкурса на соискание премии имени И.Е. Репина победителями конкурса стали:

- Юрий Винтаев – в номинации «Живопись», за серию произведений «Очарована, светлая моя Украина»;

- Василий Перевальский – в номинации «Графика», за серию произведений «Украинские народные песни о любви»;

- Галина Андрусенко – в номинации «Искусствоведение», за создание в Чугуеве Галереи лауреатов премии им. И.Е. Репина.