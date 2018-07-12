Определены победители конкурса на премию имени Ильи Репина

Об этом сообщают в Управлении культуры и туризма ХОГА.
По результатам заседания жюри конкурса на соискание премии имени И.Е. Репина победителями конкурса стали:
- Юрий Винтаев – в номинации «Живопись», за серию произведений «Очарована, светлая моя Украина»;
- Василий Перевальский – в номинации «Графика», за серию произведений «Украинские народные песни о любви»;
- Галина Андрусенко – в номинации «Искусствоведение», за создание в Чугуеве Галереи лауреатов премии им. И.Е. Репина.
День больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел. Африканским страстям лучше предпочесть что-нибудь более спокойное и семейное.
После ночного дождя синоптики обещают «сухой» день, правда, облака останутся на небе до вечера.
Ежегодно 12 июля свой праздник отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире – бортпроводники гражданской авиации, больше известные нам как стюарды и стюардессы.
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давл.:
ветер: