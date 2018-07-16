Главная Новости Культура и Туризм Харьковчан приглашают на литературную лекцию Михаила Красикова
16.07.2018  10:50   

Харьковчан приглашают на литературную лекцию Михаила Красикова

Мероприятие на тему «По страницам Антологии современной русской поэзии Украины» пройдет 17 июля в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини».


// ХОГА

20 лет назад в Харькове вышла первая в независимой Украине «Антология современной русской поэзии Украины», которая не только вызвала к себе внимание многочисленных рецензентов и поклонников поэзии, но и подтолкнула некоторых поэтов к созданию своих антологий. Составитель этой раритетной книги Михаил Красиков расскажет об истории ее создания, принципах своей работы и самом жанре антологии, а также остановится на творчестве наиболее знаковых авторов, чьи произведения были напечатаны именно на страницах этой антологии.

Справка. Михаил Красиков – поэт, этнограф, фольклорист, литературовед, культуролог, искусствовед. Автор около 700 научных, научно-популярных и литературных публикаций. Составитель около 50 книг. Член Национального союза писателей Украины, кандидат филологических наук, директор Харьковского отделения Украинского этнологического центра Института искусствоведения, фольклористики и этнологии НАН Украины, профессор кафедры этики, эстетики и истории культуры Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», директор Этнографического музея «Слобожанские сокровища» им. Г. Хоткевича НТУ «ХПИ», член Международной ассоциации искусствоведов и ряда других научных обществ и ассоциаций, почетный член Всеукраинского союза краеведов, председатель Совета Неформального общества друзей Зинаиды Серебряковой.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  галерея, красиков, харьков, лекция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.05 Общество В муниципальной галерее представят искусство Харькова XX столетия 08.05 Культура и Туризм В галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится лекция о творчестве Ильи Репина 13.04 Культура и Туризм В галерее «Мистецтво Слобожанщини» расскажут о творчестве Ильи Репина
 
 

Видео

Как коммунальные службы продолжают благоустройство Харькова
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 