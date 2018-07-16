16.07.2018 10:50

Харьковчан приглашают на литературную лекцию Михаила Красикова

Мероприятие на тему «По страницам Антологии современной русской поэзии Украины» пройдет 17 июля в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини».



// ХОГА

20 лет назад в Харькове вышла первая в независимой Украине «Антология современной русской поэзии Украины», которая не только вызвала к себе внимание многочисленных рецензентов и поклонников поэзии, но и подтолкнула некоторых поэтов к созданию своих антологий. Составитель этой раритетной книги Михаил Красиков расскажет об истории ее создания, принципах своей работы и самом жанре антологии, а также остановится на творчестве наиболее знаковых авторов, чьи произведения были напечатаны именно на страницах этой антологии.

Справка. Михаил Красиков – поэт, этнограф, фольклорист, литературовед, культуролог, искусствовед. Автор около 700 научных, научно-популярных и литературных публикаций. Составитель около 50 книг. Член Национального союза писателей Украины, кандидат филологических наук, директор Харьковского отделения Украинского этнологического центра Института искусствоведения, фольклористики и этнологии НАН Украины, профессор кафедры этики, эстетики и истории культуры Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», директор Этнографического музея «Слобожанские сокровища» им. Г. Хоткевича НТУ «ХПИ», член Международной ассоциации искусствоведов и ряда других научных обществ и ассоциаций, почетный член Всеукраинского союза краеведов, председатель Совета Неформального общества друзей Зинаиды Серебряковой.