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16.07.2018  16:15   

В художественном музее представили работы соискателей премии Репина

Выставка работ участников конкурса на соискание премии им. И. Е. Репина 2018 года проходит в Харьковском художественном музее.


// ХОГА

Экспозиция собрала работы живописцев, графиков и искусствоведов из Киева, Харькова и Днепра.

«Каждый из них в силу своего темперамента и творческого виденья мира имеет неповторимую индивидуальную манеру. Художественный эксперимент и  высокое мастерство исполнения привлекут внимание зрителя», - отметили в музее.

Выставка будет открыта до 25 июля по адресу: ул. Жен-Мироносиц, 11.

Cправка. Премия имени И.Е. Репина в области изобразительного искусства первоначально была учреждена в 1965 году Советом Министров РСФСР.  За годы существования лауреатами премии стали 197 человек, среди которых были живописцы, скульпторы, графики, мастера декоративно-прикладного искусства, искусствоведы. Их работы вошли в антологию отечественного искусства XX века.

В 1984 году в Чугуеве, на родине Ильи Репина, открыли художественную галерею «Лауреаты премии им. И.Е. Репина», где представлено более тысячи произведений 180 авторов. 

В 1991 году Государственная премия РСФСР имени И. Е. Репина была упразднена, но в 2011 году, после 20-летнего перерыва, Харьковская областная государственная администрация учредила премию имени И.Е. Репина в области изобразительного искусства в трех номинациях: монументальное и декоративно-прикладное искусство; живопись и графика; скульптура. Главная цель премии – поддержка развития современного реалистического искусства, стимулирование творческого потенциала деятелей культуры, искусства и поощрение их за личные высокие достижения. Награждение премией им. И.Е. Репина проводится ежегодно и приурочено ко дню рождения художника (5 августа).

Источник:   ХОГА
 Тэги:  музей, работа, репин, харьков
 
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