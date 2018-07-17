В Харькове покажут видеозапись Оксфордского концерта

Событие состоится в галерее Мистецтво Слобожанщини».
Дирижер – легендарный пианист Даниэль Баренбойм.
Просмотр концерта, который состоялся в Оксфорде в 2010 году, из коллекции Эдуарда Чайки пройдет 18 июля в 16:00 по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).
Даниэль Баренбойм – один из самых известных и востребованных дирижеров в мире. Более 10 лет является главным дирижером и музыкальным руководителем оркестра миланского театра «Ла Скала».
Вход – свободный.
Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Температура немного снизится, весь день будет пасмурным. Синоптики обещают сильный дождь, особенно в городе и на юге области.
День рождения путешественника Николая Миклухо-Маклая стал датой профессионального праздника этнографов.
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давл.:
ветер: