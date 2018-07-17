17.07.2018 13:15

В Харькове покажут видеозапись Оксфордского концерта

Событие состоится в галерее Мистецтво Слобожанщини».



// ХОГА

Дирижер – легендарный пианист Даниэль Баренбойм.

Просмотр концерта, который состоялся в Оксфорде в 2010 году, из коллекции Эдуарда Чайки пройдет 18 июля в 16:00 по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Даниэль Баренбойм – один из самых известных и востребованных дирижеров в мире. Более 10 лет является главным дирижером и музыкальным руководителем оркестра миланского театра «Ла Скала».

Вход – свободный.