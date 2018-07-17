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17.07.2018  13:15   

В Харькове покажут видеозапись Оксфордского концерта

Событие состоится в галерее Мистецтво Слобожанщини».


// ХОГА

Дирижер – легендарный пианист Даниэль Баренбойм.

Просмотр концерта, который состоялся в Оксфорде в 2010 году, из коллекции Эдуарда Чайки пройдет 18 июля в 16:00 по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Даниэль Баренбоймодин из самых известных и востребованных дирижеров в мире. Более 10 лет является главным дирижером и музыкальным руководителем оркестра миланского театра «Ла Скала».

Вход – свободный.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  галерея, оксфорд, харьков, баренбойм
 
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