В галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится лекция Натальи Шелковой

24 июля в 17:00 религиовед расскажет о символизме Корана. Вход – свободный.
«Есть момент в вероучении ислама, который у многих вызывает недоумение и неприятие – это джихад – священная война. Как возник джихад? В чем его сущность? Какие виды джихада существуют? Что говорит о джихаде Коран? Об этих аспектах ислама, изложенных в Коране в суре 2 «Аль Бакара», будет рассуждать со слушателями лектор», - рассказывают в галерее.
Справка. Наталья Шелковая – кандидат философских наук, доцент, философ, религиовед; автор более 140 научных работ, опубликованных в Украине, США, Японии, Беларуси, Молдавии, в том числе 2-х учебников по религиоведению.
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Синоптики обещают дождь c грозой.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
влажн.:
давл.:
ветер: