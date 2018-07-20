20.07.2018 11:00

В галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится лекция Натальи Шелковой

24 июля в 17:00 религиовед расскажет о символизме Корана. Вход – свободный.



// ХОГА

«Есть момент в вероучении ислама, который у многих вызывает недоумение и неприятие – это джихад – священная война. Как возник джихад? В чем его сущность? Какие виды джихада существуют? Что говорит о джихаде Коран? Об этих аспектах ислама, изложенных в Коране в суре 2 «Аль Бакара», будет рассуждать со слушателями лектор», - рассказывают в галерее.

Справка. Наталья Шелковая – кандидат философских наук, доцент, философ, религиовед; автор более 140 научных работ, опубликованных в Украине, США, Японии, Беларуси, Молдавии, в том числе 2-х учебников по религиоведению.