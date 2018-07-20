20.07.2018 18:47

В «Боммере» покажут десять фильмов с Манхэттенского фестиваля короткого метра

Показ фильмов Фестиваля короткометражного кино «Manhattan Shorts 2017» пройдет 21-22 июля в кинотеатре «Боммер» (ул. Полтавский Шлях, 6).



// city.kharkov.ua

В программе фестиваля, который состоялся в октябре прошлого года, фильмы: «8 минут» (Грузия), «Fickle Bickle» (США), «Mare Nostrum» (Сирия), «Viola, Franca» (Италия), «Вперед!» (Латвия), «Идеальный день» (Испания), «Коротко» (Швейцария), «Надежда умирает последней» (Великобритания), «Не навреди» (Новая Зеландия), «По ту сторону» (Испания).



Сеансы показов – в 15:00 и 17:00. Продолжительность – 114 мин.



Справка. Манхэттенский фестиваль короткометражного кино (англ. – Manhattan Short Film Festival) – это один из самых крупных в мире фестивалей короткометражных фильмов. Фестиваль проходит ежегодно в конце сентября – в начале октября. На протяжении недели у зрителей есть возможность посмотреть 10 фильмов-финалистов и путем голосования выбрать победителя.



Кинофестиваль стартовал в Нью-Йорке в сентябре 1998 года на одной из улиц Манхэттена, когда директор фестиваля Николас Мейсон устроил показ короткометражных фильмов своих друзей, установив экран на свой грузовик. В 1998 году фестиваль перебрался на Юнион-сквер, где и проходит по сей день под открытым небом.



Сейчас Манхэттенский фестиваль объединяет более 200 тыс. зрителей из 250 городов на шести континентах.