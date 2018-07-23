23.07.2018 14:02

Любителям фотографии расскажут, как правильно снимать натюрморт

Лекция одной из авторов отчетной выставки фотоклуба «FOCUSники» Татьяны Бутвиной состоится 26 июля в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини».



// ХОГА

Гостей мероприятия ознакомят с историей возникновения термина «натюрморт», расскажут о его типах и классических схемах построения. На примерах рассмотрят особенности различных школ натюрморта (голландской, фламандской, немецкой, итальянской и французской живописи) и т.д.

Лекция пройдет по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход – свободный.