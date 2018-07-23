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23.07.2018  14:02   

Любителям фотографии расскажут, как правильно снимать натюрморт

Лекция одной из авторов отчетной выставки фотоклуба «FOCUSники» Татьяны Бутвиной состоится 26 июля в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини».


// ХОГА

Гостей мероприятия ознакомят с историей возникновения термина «натюрморт», расскажут о его типах и классических схемах построения. На примерах рассмотрят особенности различных школ натюрморта (голландской, фламандской, немецкой, итальянской и французской живописи) и т.д.

Лекция пройдет по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход – свободный.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  мастер-класс, выставка, харьков
 
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