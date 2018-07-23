23.07.2018 18:44

«Бузок» приглашает на эковыставку

Экспозицию «Благословенная Земля» Ирины Бережной на тему путешествия на остров Шри-Ланка можно посмотреть с 24 июля по 5 августа.



// ХОГА

Ирина Бережная – дизайнер интерьеров, Ирина Бережная – дизайнер интерьеров, декоратор, рукодельница, 5 лет руководит детской студии творчества в пгт Старом Салтове. Родилась и проживает в Харькове.

Любовь к природе и путешествие на остров Шри-Ланка определили тему выставки. «Sri Lanka» переводится как «Благословенная земля».

«Наша планета благословенна. Она радует нас каждый день своими красками, она дарит нам жизнь и вдохновляет нас. И нам нужно как можно бережнее к ней относиться», - считает художница.

Гостям выставки предлагается взять с собой листовку «Я живая» о том, как простыми действиями каждый человек может помочь природе.

Также Ирина Бережная приглашает на мастер-класс по изготовлению творческой экосумки и мешочков для покупок.

«Приходите с детьми. Вход свободный. 28 июля и 4 августа - в 12:30», - приглашают в галерее.

Кроме того, 24 июля в информационно-выставочном центре «Бузок» откроется еще одна выставка - «Мир моих впечатлений» молодой художницы Анны Щербаковой.

Любимые ее жанры － пейзаж, натюрморт, изображение животных. Анины сюжеты － это и работа с натуры (натюрморты, понравившиеся уголки природы), и фантазийные пейзажи, увиденные во сне или в книгах.декоратор, рукодельница, 5 лет руководит детской студии творчества в пгт Старом Салтове. Родилась и проживает в Харькове.

Любовь к природе и путешествие на остров Шри-Ланка определили тему выставки. «Sri Lanka» переводится как «Благословенная земля».

«Наша планета благословенна. Она радует нас каждый день своими красками, она дарит нам жизнь и вдохновляет нас. И нам нужно как можно бережнее к ней относиться», - считает художница.

Гостям выставки предлагается взять с собой листовку «Я живая» о том, как простыми действиями каждый человек может помочь природе.

Также Ирина Бережная приглашает на мастер-класс по изготовлению творческой экосумки и мешочков для покупок.

«Приходите с детьми. Вход свободный. 28 июля и 4 августа - в 12:30», - приглашают в галерее.

Кроме того, 24 июля в информационно-выставочном центре «Бузок» откроется еще одна выставка - «Мир моих впечатлений» молодой художницы Анны Щербаковой.

Любимые ее жанры － пейзаж, натюрморт, изображение животных. Анины сюжеты － это и работа с натуры (натюрморты, понравившиеся уголки природы), и фантазийные пейзажи, увиденные во сне или в книгах.