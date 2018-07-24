Впервые на Харьковщине работает всеукраинский лагерь для национальных скаутов

Детей в краевом историческом лагере «Летопись родной земли» на выходных посетил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.
«Харьковщина впервые принимает всеукраинский пластовый лагерь! На Слобожанщине отдыхают дети из разных областей нашей страны. Здесь царит действительно замечательная атмосфера! Именно здесь воспитывают чувство национального достоинства, патриотизма, уважительного отношения к историческому прошлому», - сказал Анатолий Бабичев.
В лагере, который расположился на берегу Печенежского водохранилища, отдыхают почти полторы сотни детей от 6 до 11 лет из всех уголков Украины. Харьковщина принимает «Летопись родной земли» впервые, до этого лагерь разворачивали преимущественно в западной Украине и под Киевом. Продолжаются сборы 10 дней. Лагерь разделен на три подлагеря, в зависимости от возраста воспитанников. И в каждом из них дети изучают историю Украины в игровой форме.
«Игра построена так, что дети якобы путешествуют во времени. Они слушают информацию об определенных периодах в истории Украины, и каждый из них пытаются реконструировать. В частности, изготавливают атрибуты соответствующей эпохи. Например, если темой дня является основание Киева, - воспитанники строят город из конструктора или из подручных материалов. Если слушали легенды о короле Даниле, вся игра была посвящена именно событиям того времени», - рассказала воспитатель Ирина Маркевич.
Воспитанников лагеря учат мастерить из подручных материалов - ребята сами раскрашивают щиты, мастерят луки и стрелы, лошадей и т. д. Воспитатели учат детей прикладному искусству, в частности, технике нанесения орнамента - набивке. Также время было уделено изучению природных красителей и окраске ткани, созданию кукольного театра, куклы для которого дети сделали сами.
Кроме того, в лагере дети учатся грести, плавают, изучают картографию, украинские народные сказки, каждый день проходят квесты, различные спортивные игры.
«Всех в этом лагере объединяет любовь к родной земле. Мы стараемся развивать фантазию детей, и важна именно историческая тематика, - сказала Ирина Маркевич. - Очень приятно, что этот лагерь открылся именно в Харьковской области, это настоящее признание того, что наш регион - украинский, что здесь безопасно, и нам это нужно. Многие из детей и воспитателей в нашей области - впервые, и у всех хорошие впечатления. Пообещали, что приедут сюда снова».
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