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25.07.2018  17:42   

В галерее «Бузок» открылись две выставки

Выставки работ художницы Анны Щербаковой «Мир моих впечатлений» и Ирины Бережной «Благословенная Земля» проходят в информационно-выставочном центре «Бузок» (ул. Сумская, 25).


// ХОГА

Как сообщили в галерее, любимые жанры 15-летней Ани Щербаковой  - пейзаж и натюрморт. Также девочка любит изображать животных. 
 
«Для натюрморта, на ее взгляд, больше подходит акварель. Животных и интерьеры она любит рисовать в графических техниках (тушь, перо, гелевая ручка, акварель с тушью). А для пейзажей хороши все техники - акварель, акрил, масло и графика. Анины сюжеты － это и работа с натуры (натюрморты, понравившиеся уголки природы), и фантазийные пейзажи, виденные во сне или в книгах. Отдельная тема － животные. Олени, кошки, собаки разных пород, в разных ракурсах, разных характеров.  Впереди у Ани еще много открытий и интересных событий», - рассказали о выставке «Мир моих впечатлений» в галерее.
 
Экспозиция Анны Щербаковой будет открыта до 7 августа.
 
А дизайнер интерьера, декоратор, руководитель детской студии творчества в поселке Старый Салтов Ирина Бережная представила выставку «Благословенная Земля».
 
«Еще со школьных лет Ирину волнует тема экологии. В декабре 2017 года она была организатором детской эко-выставки «Живая» в нашем городе.  Любовь к природе и путешествие на остров Шри-Ланка определили тему выставки. Sri Lanka переводится как «Благословенная земля».  Ирина считает: «Каждый цветок, каждое дерево, каждый камушек – вся наша планета благословенна. Она радует нас каждый день своими красками, она дарит нам жизнь и вдохновляет нас. И нам нужно как можно бережнее к ней относиться,  проявляя свою любовь действиями», - рассказали об авторе и теме работ в выставочном центре. 
 
Также Ирина Бережная 28 июля и 4 августа  проведет в «Бузке» бесплатный мастер-класс для взрослых и детей по изготовлению эко-сумок и мешочков для покупок (начало - в 12:30).

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  галерея, бузок, харьков, выставка
 
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