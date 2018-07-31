Художественный музей приглашает на открытие выставок

Экспозиции откроются 2 августа в 16:00 по адресу: ул. Жен Мироносиц, 9.
«Почему цветы не вянут ... ». На выставке представлены около 40 самобытных произведений мастера декоративной росписи Анны Матвиенко.
«Любуюсь этой красотой и я ...». Творчество живописца-любителя, участницы всеукраинских и международных выставок Татьяны Пархоменко представлено тематическими композициями и пейзажами родного края художницы – Змиевщины.
Сегодня звезды во главу угла ставят такие качества, как четкость, конкретность и прагматизм. Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите.
Второй летний месяц заканчивается жаркой, солнечной погодой, без осадков.
Всемирный день рейнджера, или День паркового рейнджера, отмечаемый ежегодно 31 июля, учрежден в 2007 году.
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давл.:
ветер: