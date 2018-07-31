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31.07.2018  12:43   

Художественный музей приглашает на открытие выставок

Экспозиции откроются 2 августа в 16:00 по адресу: ул. Жен Мироносиц, 9.


// ХОГА

«Почему цветы не вянут ... ». На выставке представлены около 40 самобытных произведений мастера декоративной росписи Анны Матвиенко.

«Любуюсь этой красотой и я ...». Творчество живописца-любителя, участницы всеукраинских и международных выставок Татьяны Пархоменко представлено тематическими композициями и пейзажами родного края художницы – Змиевщины.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  мужей, выставка, харьков
 
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