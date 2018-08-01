Главная Новости Культура и Туризм Передвижная выставка скульптур Михаила Дзындры откроется в Харькове
01.08.2018  15:33   

Передвижная выставка скульптур Михаила Дзындры откроется в Харькове

С 4 августа до 3 сентября в Харьковском художественном музее будет работать выставка произведений абстрактного искусства Михаила Дзындры.


// museum-dzyndra.virtual.ua

В течение года произведения мастера путешествуют по городам Украины. В частности, они уже экспонировались в Одессе, Днепре, на очереди – Харьков, а завершится передвижная выставка в Киеве.

В экспозиции представлены скульптуры пластических ассоциаций, абстрактные формы и рельефные портреты. Каждая из 19 работ имеет свой шарм, побуждает посетителя не быть пассивным, фантазировать. Это творчество, которое стимулирует, отмечают организаторы.

Мастер прожил почти всю свою творческую жизнь в США, получил там признание, но чувствовал культурный долг перед родной Украиной, и как только она обрела независимость, искал способы передать все свои произведения украинскому государству. Он не только за свой счет перевез на родину около тысячи своих работ, но и потратил более 13 лет жизни и 100 тысяч долларов, чтобы самостоятельно построить Музей в пгт Брюховичах под Львовом. Сегодня единственный в Украине Музей модерной скульптуры является отдельным подразделением Львовской национальной галереи искусств им. Бориса Возницкого.

Посетители харьковской выставки смогут совершить увлекательный виртуальный тур в Музей модерной скульптуры Михаила Дзындры благодаря функции просмотра через VR-очки.

Справка. Михаил Дзындра родился в селе Демня Николаевского района Львовской области в 1921 году. В 1941 году поступил во Львовскиую художественно-промышленную школу на отделение скульптуры. На протяжении обучения в школе в совершенстве изучил технику резьбы по дереву.

В 1944 году покинул Украину и уехал в Словакию, а позже – в Германию. Большую часть жизни провел в США. Вернулся на родину в 1991 году, когда Украина стала независимой.

Михаил Дзындра умер 8 сентября 2006 года после многолетней болезни, похоронен на Лычаковском кладбище.
 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.07 Культура и Туризм Художественный музей приглашает на открытие выставок 25.07 Культура и Туризм В галерее «Бузок» открылись две выставки 23.07 Культура и Туризм «Бузок» приглашает на эковыставку
 
 

Видео

На Московском проспекте заменят наиболее востребованные трамвайные переезды
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 