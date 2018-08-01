01.08.2018 15:33

Передвижная выставка скульптур Михаила Дзындры откроется в Харькове

С 4 августа до 3 сентября в Харьковском художественном музее будет работать выставка произведений абстрактного искусства Михаила Дзындры.



// museum-dzyndra.virtual.ua

В течение года произведения мастера путешествуют по городам Украины. В частности, они уже экспонировались в Одессе, Днепре, на очереди – Харьков, а завершится передвижная выставка в Киеве.



В экспозиции представлены скульптуры пластических ассоциаций, абстрактные формы и рельефные портреты. Каждая из 19 работ имеет свой шарм, побуждает посетителя не быть пассивным, фантазировать. Это творчество, которое стимулирует, отмечают организаторы.



Мастер прожил почти всю свою творческую жизнь в США, получил там признание, но чувствовал культурный долг перед родной Украиной, и как только она обрела независимость, искал способы передать все свои произведения украинскому государству. Он не только за свой счет перевез на родину около тысячи своих работ, но и потратил более 13 лет жизни и 100 тысяч долларов, чтобы самостоятельно построить Музей в пгт Брюховичах под Львовом. Сегодня единственный в Украине Музей модерной скульптуры является отдельным подразделением Львовской национальной галереи искусств им. Бориса Возницкого.



Посетители харьковской выставки смогут совершить увлекательный виртуальный тур в Музей модерной скульптуры Михаила Дзындры благодаря функции просмотра через VR-очки.



Справка. Михаил Дзындра родился в селе Демня Николаевского района Львовской области в 1921 году. В 1941 году поступил во Львовскиую художественно-промышленную школу на отделение скульптуры. На протяжении обучения в школе в совершенстве изучил технику резьбы по дереву.



В 1944 году покинул Украину и уехал в Словакию, а позже – в Германию. Большую часть жизни провел в США. Вернулся на родину в 1991 году, когда Украина стала независимой.



Михаил Дзындра умер 8 сентября 2006 года после многолетней болезни, похоронен на Лычаковском кладбище.

