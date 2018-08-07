07.08.2018 14:28

В Харькове откроется выставка китайской каллиграфии и традиционной живописи гохуа

Презентация произведений преподавателей Института искусств и дизайна Уханьского текстильного университета (КНР) состоится 9 августа в 16:00 в Художественной музее.



// ХОГА

Выставка китайских мастеров называется «Традиции и вдохновение», на ней будут представлены работы мастеров традиционной китайской живописи (гохуа) и каллиграфии.



Китайская пейзажная живопись – сложное, глубоко символическое искусство, которое содержит в себе фундаментальные философские понятия. В традиционном китайском пейзаже есть свои условности, среди которых – использование богатства оттенков черного – от самого светлого серого до угольно-черного. А уже воображение зрителя помогает догадаться, что черные листья – зеленые, серые цветы – розовые и красные, и тому подобное. Интересной особенностью является и использование необычных для Европы форматов – узких и удлиненных, вертикальных или горизонтальных. Еще одной условностью гохуа является активное использование художественной пустоты и фрагментарности. Почти обязательными являются надписи иероглифами. Надпись часто имеет стихотворную форму. На картине ставилась и подпись мастера, но особой, личной печатью и на контрасте с черной тушью – красной краской.



Китайская каллиграфия является уникальным явлением в мировой культуре. С древнейших времен это искусство связано с начальной магической функцией иероглифов – осуществление связи человека с небесными силами. Искусству каллиграфии в Китае всегда придавалось большое значение как метода духовного развития человека и воспитания высоких нравственных качеств. Сегодня, как и в давние времена, мастерство каллиграфии считается в Китае высшим достижением национального искусства.



Справка. Уханьский текстильный университет является ведущим и одним из крупнейших государственных университетов Китая. Среди многочисленных специализаций университета достойное место занимает Институт искусств и дизайна, который выпускает специалистов в различных областях декоративного искусства и дизайна.