Выставка этносувениров откроется в Харькове

13.08.2018 11:48

С 14 августа по 14 сентября в Областном центре культуры и искусства, что на Пушкинской, 62 будет экспонироваться выставка Слобожанське розмаїття».

Основную часть экспозиции составят работы участников областного конкурса «Слобожанский сувенир», их дополнят оригинальные внеконкурсные работы мастеров народного творчества и коллекция Валковской школы искусств.

Всего на конкурс было представлено более 60 образцов сувенирных изделий из 15 районов области, а также городов Изюм, Первомайский и Харьков. Конкурсные работы представлены в двух номинациях: «Сувенир района Харьковской области» и «Сувенир Харьковщины».Кроме предметных сувениров, на открытии выставки будет презентован проект «Сувенир своими руками» от арт-путешествий «Помандруємо», а мастерица Оксана Менткевич познакомит гостей с традиционными украинскими обрядовыми блюдами.

Открытие выставки состоится 14 августа в 15:00 по адресу: ул. Пушкинская, 62.