Выставка этносувениров откроется в Харькове

С 14 августа по 14 сентября в Областном центре культуры и искусства, что на Пушкинской, 62 будет экспонироваться выставка Слобожанське розмаїття».
Основную часть экспозиции составят работы участников областного конкурса «Слобожанский сувенир», их дополнят оригинальные внеконкурсные работы мастеров народного творчества и коллекция Валковской школы искусств.Всего на конкурс было представлено более 60 образцов сувенирных изделий из 15 районов области, а также городов Изюм, Первомайский и Харьков. Конкурсные работы представлены в двух номинациях: «Сувенир района Харьковской области» и «Сувенир Харьковщины».
Открытие выставки состоится 14 августа в 15:00 по адресу: ул. Пушкинская, 62.
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