13.08.2018 16:01

Лучшие работы харьковских художников покажут на выставке «Ненька»

С 16 августа по 1 сентября галерея «Мистецтво Слобожанщини» приглашает на выставку «Ненька», посвященную Дню независимости Украины.



// cultura.kh.ua

Эта выставка – иготовая конкурса художников Харьковщины и будет презентована в рамках мероприятий к 80-летию Областного центра культуры и искусства.

В экспозицию войдут лучшие конкурсные работы, которые будут выбраны организаторами конкурса.



Харьковчанам представят работы в следующих номинациях: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, фотография, детский рисунок и скульптура.

«Конкурс «Ненька» поднимает такие темы, как материнство, любовь к искусству и традициям, любовь к Родине, осознание себя как части Украины и Украины - как части мира. Живописцы, графики, фотографы, мастера декоративно-прикладного искусства и юные художники продемонстрируют свое видение этих важных тем, в зависимости от своей творческой языка, возраста, мировоззрения. Ознакомиться с разнообразием этих художественных видений с радостью приглашаем всех неравнодушных зрителей!», – сообщили организаторы конкурса.

Торжественное открытие выставки по итогам конкурса художников Харьковской области «Ненька» состоится 16 августа в 16:00.



Во время работы экспозиции состоятся следующие культурологические мероприятия:



21 августа в 17:00 – лекция из цикла «Ех libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «По страницам «Антологии современной русской поэзии Украины». Часть 4».



29 августа в 16:00 – просмотр музыкального кинофильма «Паганини: Скрипач дьявола» (реж. Бернард Роуз).



30 августа в 17:00 – творческая встреча с участниками выставки по итогам конкурса художников Харьковской области «Ненька».