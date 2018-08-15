В Харькове в девятый раз пройдет фестиваль «NonStopMedia»

В этом году в конкурсе приняли участие молодые художники из Украины, Польши, Беларуси и других стран Европы, США.
Традиционный арт-фестиваль молодежных проектов «NonStopMedia» пройдет с 27 августа по 9 сентября в Харькове.
Жюри рассмотрело около 150 заявок и отобрало 10 лучших проектов, созданных 13 авторами.
Открытие основного выставочного проекта «NonStopMedia» состоится 2 сентября (начало - в 17:00) во Дворце студентов НТУ «ХПИ». Вход - свободный.
Во время фестиваля будут открыты еще пять выставочных проектов, в том числе экспозиция работ в прошлом лауреата фестиваля Гамлета Зиньковского.
Программа фестиваля предусматривает не только выставки.
За время фестиваля С 27 августа по 9 сентября в рамках «NonStopMedia» состоится более 20 ивентов: мастер-классы, лекции, экскурсии, концерты, презентации и уже традиционная «Ночь перформанса».
Дополнительная информация - по телефону: 066-595-14-61.
Хороший день, чтобы заняться рутинной работой или сделать все те дела, которые откладывали на потом. А вот от важных разговоров сегодня лучше отказаться.
Середина недели будет жаркой – днем столбик термометра снова перевалит за отметку в 30 градусов. Осадков не ожидается.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Укране – в 2008 году.
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давл.:
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