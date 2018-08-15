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15.08.2018  18:18   

В Харькове в девятый раз пройдет фестиваль «NonStopMedia»

В этом году в конкурсе приняли участие молодые художники из Украины, Польши, Беларуси и других стран Европы, США.


artukraine.com.ua

Традиционный арт-фестиваль  молодежных проектов «NonStopMedia» пройдет с 27 августа по 9 сентября в Харькове.

Жюри рассмотрело около 150 заявок и отобрало 10 лучших проектов, созданных 13 авторами.

Открытие основного выставочного проекта «NonStopMedia» состоится 2 сентября (начало - в 17:00) во Дворце студентов НТУ «ХПИ». Вход - свободный.

Во время фестиваля будут открыты еще пять выставочных проектов, в том числе экспозиция работ в прошлом лауреата фестиваля Гамлета Зиньковского.

Программа фестиваля предусматривает не только выставки.

За время фестиваля  С 27 августа по 9 сентября в рамках «NonStopMedia» состоится более 20 ивентов: мастер-классы, лекции, экскурсии, концерты, презентации и уже традиционная «Ночь перформанса».

Дополнительная информация - по телефону: 066-595-14-61.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  фестиваль, харьков, nonstopmedia
 
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