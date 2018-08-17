17.08.2018 10:28

Выставка пейзажей Харькова открылась ко Дню города

В арт-подвале Харьковской муниципальной галереи им. С. Васильковского работает выставка графики и живописи «Любимому Харькову посвящается».



// city.kharkov.ua

Посетить выставку, посвященную Харькову, можно до 27 августа по адресу: ул. Чернышевская, 15.

В экспозиции, посвященной Дню города, представлена 91 работа педагогов и учащихся Харьковской школы современных театрально-сценических направлений. Картины выполнены в разных техниках: линогравюра, графика, пастель и акварель. В одном из выставочных залов арт-подвала представлены работы педагогов школы, в другом – их учеников.



По словам заведующей художественным отделением Харьковской школы современных театрально-сценических направлений Ларисы Глушач, желающих принять участие в выставке, посвященной Харькову, среди воспитанников школы было очень много, поэтому пришлось отбирать лучшие работы. Основная часть картин была подготовлена ребятами во время летней практики.



«Я, как и все жители нашего города и его гости, очень люблю Харьков и хочу, чтоб он становился лучше и красивее. И мне кажется, что наши дети, готовясь к этой выставке, тоже прониклись любовью к родному городу, его красотой и многогранностью, поэтому эта выставка состоялась. Я благодарю всех участников за работу с любовью!» - сказала Лариса Глушач.



Всего в экспозицию вошли 63 работы учеников в возрасте от 8 до 17 лет. На картинах дети изобразили историческую часть города, центральные улицы, памятники архитектуры, а также любимые ими в городе места.



«Я нарисовал универмаг «Украина», потому что это было первое место, которое я увидел и запомнил в Харькове. Я нашел архивную фотографию универмага и по ней рисовал. На второй своей картине я изобразил Дворец труда, потому что мне нравится это здание», - сказал участник выставки Рамин Абидов.



Как отметил искусствовед, член Союза художников Украины Олег Коваль, идея представить Харьков в живописных и графических работах напрашивалась давно, однако воплотить ее удавалось не всем, тогда как юные художники смогли передать в своих работах не только колорит Харькова, но и его дух.



«Харьков как объект изобразительного творчества очень сложный. При всех его узнаваемых местах и архитектурных объектах, всегда хочется почувствовать дух города и его уникальность, которые средствами живописи и графики не всегда удавалось воплотить. Но здесь мы видим непредвзятый, не академичный подход при высоком уровне линогравюры, прекрасная работа с пастелью и гуашью», - отметил Олег Коваль.