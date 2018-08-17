17.08.2018 11:40

В Харькове состоятся юбилейные 20 лекции «Антология современной русской поэзии Украины»

Мероприятие на тему «По страницам« Антология современной русской поэзии Украины ». Часть 4 »литературоведа Михаила Красикова пройдет 21 августа в галерее «Искусство Слобожанщины»

20 лет назад, в 1998 году, в Харькове вышла первая в независимой Украине «Антология современной русской поэзии Украины», которая не только вызвала к себе внимание многочисленных рецензентов и поклонников поэзии, но и подтолкнула некоторых поэтов к созданию своих антологий.

Составитель этой раритетной книги Михаил Красиков остановится на творчестве наиболее знаковых авторов, как широко известных читателям, так и тех, чья поэзия впервые (а некоторых - и последний) была напечатана именно на страницах этой антологии. В частности, речь пойдет о Юрия Каплана, Семен Глузман, Наталья Бельченко, Игоря Лосиевский, Евгения Сухарева, Александра Чеботарева, Лидию Стародубцеву, Владимира Яськова.

Справка . Михаил Красиков - поэт, этнограф, фольклорист, литературовед, культуролог, искусствовед. Автор ок. 800 научных, научно-популярных и литературных публикаций. Составитель ок. 50 книг. Член Национального союза писателей Украины, кандидат филологических наук, директор Харьковского отделения Украинского этнологического центра Института искусствоведения, фольклористики и этнологии НАН Украины, профессор кафедры этики, эстетики и истории культуры Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», директор Этнографического музея «Слобожанские сокровища» им . Хоткевича НТУ «ХПИ», член Международной ассоциации искусствоведов и ряда других научных обществ и ассоциаций, почетный член Всеукраинского союза краеведов, председатель Совета неформального общества друзей Зинаиды Серебряковой.