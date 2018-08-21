21.08.2018 10:17

В День города состоится премьера песенной симфонии

Премьера песенной симфонии «За Чумацьким шляхом» состоится 23 августа на площадке перед Харьковским национальным академическим театром оперы и балета им. Н. В. Лысенко (начало – в 18:00).



// Facebook

Музыкальное произведение в 2014 году написал композитор, заслуженный деятель искусств Украины Юрий Алжнев по стихам современных украинских поэтов Василия Бондаря, Виктора Бойко и Лины Костенко. Согласно авторскому замыслу, это произведение продолжит большой симфонический цикл Юрия Алжнева «Симфония-Пролог» («Чернобыльская», 2006), «Симфония полей» (2011), «Симфония священного камня» (2012).



В новую симфонию, которую исполнят хор, оркестр и солисты оперного театра, также вошли обработанные образцы песенного фольклора Украины.



«Построенная на фольклорном материале, симфония написана современным музыкальным языком и завораживает яркими гармониями, необычными ритмами и впечатляющими исполнительскими приемами», – отметили в ХНАТОБе.