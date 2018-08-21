В День города состоится премьера песенной симфонии

Премьера песенной симфонии «За Чумацьким шляхом» состоится 23 августа на площадке перед Харьковским национальным академическим театром оперы и балета им. Н. В. Лысенко (начало – в 18:00).
Музыкальное произведение в 2014 году написал композитор, заслуженный деятель искусств Украины Юрий Алжнев по стихам современных украинских поэтов Василия Бондаря, Виктора Бойко и Лины Костенко. Согласно авторскому замыслу, это произведение продолжит большой симфонический цикл Юрия Алжнева «Симфония-Пролог» («Чернобыльская», 2006), «Симфония полей» (2011), «Симфония священного камня» (2012).
В новую симфонию, которую исполнят хор, оркестр и солисты оперного театра, также вошли обработанные образцы песенного фольклора Украины.
«Построенная на фольклорном материале, симфония написана современным музыкальным языком и завораживает яркими гармониями, необычными ритмами и впечатляющими исполнительскими приемами», – отметили в ХНАТОБе.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.
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