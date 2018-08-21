21.08.2018 16:01

30 независимых театров дадут представления в Харькове

С 22 по 27 августа в Харькове пройдет IX Международный театрально-дизайнерский фестиваль «Живи!».



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В рамках фестиваля организаторы заявили более 30 представлений независимых театров. Они пройдут на различных площадках города, в частности, в Доме актера, АРТерии ДК, Областном дворце детского и юношеского творчества, Городском центре культуры (ДК «Металлист»), во Дворце студентов юридического университета.

Участников фестиваля ждет лекционная программа, мастер-классы, форум Гильдии независимых театров, а также международная выставка плакатов «SHUT UP! Голос демократии в опасности». На выставке будет представлено 100 работ из 26 стран мира. Открытие состоится 22 августа (начало - в 15:00) в фойе Харьковского национального театра оперы и балета им. Лысенко.



После открытия выставки и выступления группы «Урбанистан» организаторы фестиваля приглашают всех желающих присоединиться к театрализованной экскурсии, которая завершится во Дворце студентов юруниверситета, где фестиваль откроет мюзикл «Ты - особенный».



26 августа в Схід-OPERA (ХНАТОБ) состоятся финал харьковской части фестиваля, презентация работ дизайнеров, а на следующий день участники отправятся в Шаровку, где пройдет социально-культурный проект с участием молодежи Шаровки о том, как выглядит Украина в соцсетях на Западе, состоится презентация результатов дизайнерского Хакатона, который недавно там завершился, пройдут выступления харьковских музыкантов, видеомэпинг.



С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.



Справка. Международный театрально-дизайнерский фестиваль «Живи!» с 2007 года ежегодно стартовал в Харькове и продолжался в Крыму, но с 2014 года встречи творческих коллективов прекратились из-за аннексии полуострова. В этом году организаторы фестиваля приняли участие в городском конкурсе инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов и, одержав победу, получили финансовую поддержку на возобновление проекта. Фестиваль пройдет при поддержке Харьковского городского совета.