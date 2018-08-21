21.08.2018 17:30

На оперном театре нарисуют новые граффити и скрипача

III Международный фестиваль стрит-арта «Kharkiv SmART Fest» пройдет в Харькове 23-26 августа.



// city.kharkov.ua

Как сообщила директор творческой группы «Kailas-V» Яна Волк, в мероприятии примут участие девять украинских команд из Харькова, Львова, Запорожья и Киева, а также болгарские художники. Как и в прошлом году, участники фестиваля будут рисовать граффити на задней стене Харьковского национального театра оперы и балета им. Н. В. Лысенко.

«Некоторые рисунки с прошлого года мы оставим, потому что они получились удачными, а на остальных площадях появятся новые граффити – логотипы, названия команд и тому подобное. Художники из группы «Kailas-V» нарисуют не граффити, а изображение скрипача с нотами, что должно символизировать единение классического и современного искусства», - отметила Яна Волк.



Открытие фестиваля состоится 23 августа на площадке за оперным театром. Начало - в 17:30.



Фестиваль «Kharkiv SmART Fest» проводится в рамках Международной ассамблеи городов-побратимов Харькова и торжественных мероприятий по случаю Дня независимости Украины и Дня города Харькова Департаментом международного сотрудничества совместно с творческой группой «Kailas-V».