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22.08.2018  17:22   

Все шесть харьковских пляжей пригодны для купания - Центр общественного здоровья МЗ Украины

Обновлена интерактивная карта не рекомендованных для купания пляжей и рекреационных зон Украины состоянием на 22 августа 2018 года


контроль качества воды

Харьков и регион , за исключение нескольких пляжей в с.Поповка Красноградского района и на речке Берестовка в смт Зачепиловка пригодны для купания по заключению медиков. По результатам превышений микробиологических показателей даны рекомендации владельцам по выставлению знаков о запрете купания, проинформированы органы местного самоуправления, средства массовой информации, в т.ч. на веб-страницах, вопрос заслушаны на заседаниях местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с принятием соответствующих решений.

Название пляжа, рекреационной зоны или точки отбора в их пределах

Название населенного пункта

Название реки или поверхностного водоема, на которой он находится

Качество воды водоемов по микробиологическим показателям (соответствует или не соответствует и по каким показателям с указанием уровня)

«Алексеевский лугопарк»

г. Харьков

р. Лопань

соответствует

«Журавлевский гидропарк»

г. Харьков

р. Харьков

соответствует

«Песочница»

г. Харьков

Безлюдовское водохранилище

соответствует

«Удянский»

г. Харьков

р. Уди

соответствует

«Основянский»

г. Харьков

Основянское озеро

соответствует

«Петренковское»

г. Харьков

Петренковское водохранилище

соответствует

 

 
 

 

 

 

Тэги:  плаж, река, водохранилище, харьков, качество воды
 
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