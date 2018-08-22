22.08.2018 17:22

Все шесть харьковских пляжей пригодны для купания - Центр общественного здоровья МЗ Украины

Обновлена интерактивная карта не рекомендованных для купания пляжей и рекреационных зон Украины состоянием на 22 августа 2018 года



контроль качества воды

Харьков и регион , за исключение нескольких пляжей в с.Поповка Красноградского района и на речке Берестовка в смт Зачепиловка пригодны для купания по заключению медиков. По результатам превышений микробиологических показателей даны рекомендации владельцам по выставлению знаков о запрете купания, проинформированы органы местного самоуправления, средства массовой информации, в т.ч. на веб-страницах, вопрос заслушаны на заседаниях местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с принятием соответствующих решений.

Название пляжа, рекреационной зоны или точки отбора в их пределах Название населенного пункта Название реки или поверхностного водоема, на которой он находится Качество воды водоемов по микробиологическим показателям (соответствует или не соответствует и по каким показателям с указанием уровня)