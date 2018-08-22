Все шесть харьковских пляжей пригодны для купания - Центр общественного здоровья МЗ Украины

Обновлена интерактивная карта не рекомендованных для купания пляжей и рекреационных зон Украины состоянием на 22 августа 2018 года
Харьков и регион , за исключение нескольких пляжей в с.Поповка Красноградского района и на речке Берестовка в смт Зачепиловка пригодны для купания по заключению медиков. По результатам превышений микробиологических показателей даны рекомендации владельцам по выставлению знаков о запрете купания, проинформированы органы местного самоуправления, средства массовой информации, в т.ч. на веб-страницах, вопрос заслушаны на заседаниях местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с принятием соответствующих решений.
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Название пляжа, рекреационной зоны или точки отбора в их пределах
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Название населенного пункта
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Название реки или поверхностного водоема, на которой он находится
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Качество воды водоемов по микробиологическим показателям (соответствует или не соответствует и по каким показателям с указанием уровня)
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«Алексеевский лугопарк»
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г. Харьков
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р. Лопань
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соответствует
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«Журавлевский гидропарк»
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г. Харьков
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р. Харьков
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соответствует
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«Песочница»
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г. Харьков
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Безлюдовское водохранилище
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соответствует
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«Удянский»
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г. Харьков
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р. Уди
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соответствует
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«Основянский»
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г. Харьков
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Основянское озеро
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соответствует
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«Петренковское»
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г. Харьков
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Петренковское водохранилище
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соответствует
День обещает принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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