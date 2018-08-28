28.08.2018 17:30

В Харькове открылась выставка вышитых картин

Выставка вышитых картин «Красота своими руками» открылась 28 августа в информационно-выставочном центре «Бузок» (ул. Сумская, 25).



// Facebook

Подобная выставка вышитых картин проводится в «Бузке» уже пятый раз.

В экспозиции представлены 80 работ 25 участников Харьковского клуба «Успех». Многие работы выполнены по мотивам художественных произведений.

Работать выставка будет до 4 сентября.



Справка. Харьковский клуб «Успех» был организован в мае 2011 года и объединил как начинающих любителей вышивки, так и настоящих профессионалов с многолетним стажем работы. За семь лет работы клуб представил 17 выставок. В числе работ художников клуба представлены картины в разных вышивальных техниках, как популярных (счетный крест, гладь), так и менее известных (вышивание лентами, комбинированные техники с бисером). Среди вышивальщиц «Успеха» есть разработчики авторских схем.