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28.08.2018  18:02   

Новый сезон филармонии откроется редко исполняемым произведением Стравинского

90-й концертный сезон в Харьковской филармонии откроется 4 сентября симфонией Игоря Стравинского.


// city.kharkov.ua

На открытии сезона впервые в Харькове музыканты исполнят «Симфонию №1» Игоря Стравинского - это раннее произведение композитора, которое нечасто звучит не только на украинской, но и на мировых сценах.

Также в программе запланировано выступление пианиста Виталия Самошко - харьковчанина, который проживает в Бельгии. Он - единственный украинский музыкант, который одержал победу на конкурсе королевы Елизаветы. Виталий Самошко исполнит «Третий концерт Рахманинова» для фортепиано с оркестром.

5 сентября французский композитор и пианист Фабрис Ульрих, концертировавший с оркестром филармонии во Франции, проведет для всех желающих мастер-класс и поделится с музыкантами лично разработанной методикой импровизации. Вход на мероприятие - свободный.

7 сентября всех желающих приглашают на концерт «100 лет киномузыки». 

«На концерте прозвучат мелодии из фильмов в исполнении симфонического оркестра, а также продемонстрируют одну из лент немого кино в сопровождении тапера. Уже не первый год отражать в музыке то, что происходит на экране, будет пианист и композитор Владимир Соляников», - отметил директор филармонии Юрий Янко.

15 сентября в филармонии пройдет проект «Ночь истории Харькова». 

22 сентября впервые на сцене филармонии представят новый проект, который объединит музыку, кино и театр. Зрителей ждет премьера фильма «Посторонний» по одноименному роману А. Камю, игра актеров «Театра на Жуках» и выступление симфонического оркестра.

Отметим, в связи с реконструкцией в филармонии изменилось место входа в органный зал и кассы - необходимо обойти здание филармонии справа по указателям.

С подробной информацией о предстоящих мероприятиях можно ознакомиться на сайте филармонии.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  филармония, открытие сезона, харьков
 
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