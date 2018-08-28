28.08.2018 18:02

Новый сезон филармонии откроется редко исполняемым произведением Стравинского

90-й концертный сезон в Харьковской филармонии откроется 4 сентября симфонией Игоря Стравинского.



// city.kharkov.ua

На открытии сезона впервые в Харькове музыканты исполнят «Симфонию №1» Игоря Стравинского - это раннее произведение композитора, которое нечасто звучит не только на украинской, но и на мировых сценах.



Также в программе запланировано выступление пианиста Виталия Самошко - харьковчанина, который проживает в Бельгии. Он - единственный украинский музыкант, который одержал победу на конкурсе королевы Елизаветы. Виталий Самошко исполнит «Третий концерт Рахманинова» для фортепиано с оркестром.



5 сентября французский композитор и пианист Фабрис Ульрих, концертировавший с оркестром филармонии во Франции, проведет для всех желающих мастер-класс и поделится с музыкантами лично разработанной методикой импровизации. Вход на мероприятие - свободный.



7 сентября всех желающих приглашают на концерт «100 лет киномузыки».



«На концерте прозвучат мелодии из фильмов в исполнении симфонического оркестра, а также продемонстрируют одну из лент немого кино в сопровождении тапера. Уже не первый год отражать в музыке то, что происходит на экране, будет пианист и композитор Владимир Соляников», - отметил директор филармонии Юрий Янко.



15 сентября в филармонии пройдет проект «Ночь истории Харькова».



22 сентября впервые на сцене филармонии представят новый проект, который объединит музыку, кино и театр. Зрителей ждет премьера фильма «Посторонний» по одноименному роману А. Камю, игра актеров «Театра на Жуках» и выступление симфонического оркестра.



Отметим, в связи с реконструкцией в филармонии изменилось место входа в органный зал и кассы - необходимо обойти здание филармонии справа по указателям.



С подробной информацией о предстоящих мероприятиях можно ознакомиться на сайте филармонии.