Выставка «Украина – Турция: фотомост» откроется в Харькове

Работы харьковских фотографов Виталия Сидоренко и Натальи Вербовой можно будет посмотреть с 6 по 22 сентября в галерее «Мистецтво Слобожанщини».
В экспозицию вошли 48 предметных, пейзажных и урбанистических фото.
«Две разных страны со своим бытом и пейзажами, культурой и этникой, на первый взгляд, невозможно соединить, проведя аналогии и параллели, - отмечают в галерее. - Но активные украинско-турецкие отношения, значительное количество совместных проектов и начинаний натолкнули авторов выставки на фотоисследование, благодаря которому у каждого из них появилась своя интересная история, и они провели фотомост между Украиной и Турцией».
Во время работы выставки состоятся следующие культурологические мероприятия:
6 сентября в 17:00 – торжественное открытие выставки харьковских фотографов Виталия Сидоренко и Натальи Вербовой «Украина – Турция: фотомост»;
7 сентября в 17:00 – лекция Зои Зиновьевой – бизнес-тренера и путешественницы. Тема: «Секреты самостоятельного творческого путешествия по Турции».
12 сентября в 16:00 – просмотр видеозаписи концерта «Танго. Аргентина». Дирижер - Даниэль Баренбойм.
13 сентября в 17:00 – цикл лекций «Путешествие на Дальний Восток: культура, события, люди» Лекция 1. Лектор - Андрей Корнев - культуролог, историк, литератор.
18 сентября в 17:00 – лекция из цикла «Ех libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «Тайна старости по поэтическим сборникам М. Красикова».
20 сентября в 17:00 – творческая встреча с авторами выставки харьковских фотографов «Украина-Турция: фотомост» Виталием Сидоренко и Натальей Вербовой.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение или же странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
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