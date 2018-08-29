29.08.2018 17:30

Выставка «Украина – Турция: фотомост» откроется в Харькове

Работы харьковских фотографов Виталия Сидоренко и Натальи Вербовой можно будет посмотреть с 6 по 22 сентября в галерее «Мистецтво Слобожанщини».



// ХОГА

В экспозицию вошли 48 предметных, пейзажных и урбанистических фото.



«Две разных страны со своим бытом и пейзажами, культурой и этникой, на первый взгляд, невозможно соединить, проведя аналогии и параллели, - отмечают в галерее. - Но активные украинско-турецкие отношения, значительное количество совместных проектов и начинаний натолкнули авторов выставки на фотоисследование, благодаря которому у каждого из них появилась своя интересная история, и они провели фотомост между Украиной и Турцией».



Во время работы выставки состоятся следующие культурологические мероприятия:



6 сентября в 17:00 – торжественное открытие выставки харьковских фотографов Виталия Сидоренко и Натальи Вербовой «Украина – Турция: фотомост»;



7 сентября в 17:00 – лекция Зои Зиновьевой – бизнес-тренера и путешественницы. Тема: «Секреты самостоятельного творческого путешествия по Турции».



12 сентября в 16:00 – просмотр видеозаписи концерта «Танго. Аргентина». Дирижер - Даниэль Баренбойм.



13 сентября в 17:00 – цикл лекций «Путешествие на Дальний Восток: культура, события, люди» Лекция 1. Лектор - Андрей Корнев - культуролог, историк, литератор.



18 сентября в 17:00 – лекция из цикла «Ех libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «Тайна старости по поэтическим сборникам М. Красикова».



20 сентября в 17:00 – творческая встреча с авторами выставки харьковских фотографов «Украина-Турция: фотомост» Виталием Сидоренко и Натальей Вербовой.