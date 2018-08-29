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29.08.2018  17:30   

Выставка «Украина – Турция: фотомост» откроется в Харькове

Работы харьковских фотографов Виталия Сидоренко и Натальи Вербовой можно будет посмотреть с 6 по 22 сентября в галерее «Мистецтво Слобожанщини».


// ХОГА

В экспозицию вошли 48 предметных, пейзажных и урбанистических фото.

«Две разных страны со своим бытом и пейзажами, культурой и этникой, на первый взгляд, невозможно соединить, проведя аналогии и параллели, - отмечают в галерее. - Но активные украинско-турецкие отношения, значительное количество совместных проектов и начинаний натолкнули авторов выставки на фотоисследование, благодаря которому у каждого из них появилась своя интересная история, и они провели фотомост между Украиной и Турцией».

Во время работы выставки состоятся следующие культурологические мероприятия:

6 сентября в 17:00 – торжественное открытие выставки харьковских фотографов Виталия Сидоренко и Натальи Вербовой «Украина – Турция: фотомост»;

7 сентября в 17:00 – лекция Зои Зиновьевой – бизнес-тренера и путешественницы. Тема: «Секреты самостоятельного творческого путешествия по Турции».

12 сентября в 16:00 – просмотр видеозаписи концерта «Танго. Аргентина». Дирижер - Даниэль Баренбойм.

13 сентября в 17:00 – цикл лекций «Путешествие на Дальний Восток: культура, события, люди» Лекция 1. Лектор - Андрей Корнев - культуролог, историк, литератор.

18 сентября в 17:00 – лекция из цикла «Ех libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «Тайна старости по поэтическим сборникам М. Красикова».

20 сентября в 17:00 – творческая встреча с авторами выставки харьковских фотографов «Украина-Турция: фотомост» Виталием Сидоренко и Натальей Вербовой.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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