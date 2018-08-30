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30.08.2018  12:46   

Завтра - открытие памятника легендарному певцу-харьковчанину

В Первой столице отдадут дань памяти Вадиму Мулерману.


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Завтра состоится открытие памятника Вадиму Мулерману

Открытие памятника известному харьковчанину и легендарному певцу Вадиму Мулерману состоится в пятницу, 31 августа, на городском кладбище №2 (ул. Пушкинская, 102).

Начало церемонии - в 14:00.

Напомним, 18 августа в Харькове с аншлагом прошел вечер памяти, посвященный 80-летию со дня рождения певца.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  памятник, мулерман, харьков, открытие
 
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