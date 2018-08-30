Завтра - открытие памятника легендарному певцу-харьковчанину

В Первой столице отдадут дань памяти Вадиму Мулерману.
Завтра состоится открытие памятника Вадиму Мулерману
Открытие памятника известному харьковчанину и легендарному певцу Вадиму Мулерману состоится в пятницу, 31 августа, на городском кладбище №2 (ул. Пушкинская, 102).
Начало церемонии - в 14:00.
Напомним, 18 августа в Харькове с аншлагом прошел вечер памяти, посвященный 80-летию со дня рождения певца.
День плохо подходит для творчества, креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
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