30.08.2018 18:01

Девочка из Дергачевского района может спеть на детском Евровидении

28 августа, определилась десятка финалистов, будут бороться за попадание на детское Евровидение-2018, которое пройдет в Минске.



Полина Писарцова

Как сообщили сегодня на страничке «Слобидского Края» Оргкомитет Национальной общественной телерадиокомпании Украины определил 10 финалистов отбора на участие в детском Евровидении-2018, которое пройдет в столице Беларуси Минске. Среди счастливчиков, которые будут бороться за право представлять нашу страну в стране-соседке, есть и представительница Харьковской области, 13-летняя Полина Писарцова из Дергачей. С ней за путевку в Беларуси спорить Kain Rivers, рок-группа «HAOS», Ирина Игнатенко, Александр Балабанов, София Иванько, Дарина Красновецька, дуэт «The Sparks», Денис Родин и Ярина Тарас.

Поддержать землячку можно, проголосовав за ней ЗДЕСЬ. Результаты голосования зрителей, которое продлится до 3 сентября, будут учтены членами жюри при определении победителя.