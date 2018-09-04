04.09.2018 11:01

Харьковчанам расскажут, как самостоятельно путешествовать по Турции

7 сентября в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится лекция Зои Зиновьевой – бизнес-тренера и путешественницы.



// Сайт галереи

Тема лекции: «Секреты самостоятельного творческого путешествия по Турции».



Зоя Зиновьева уже более 5 лет по несколько раз в год отправляется с мужем Андреем Яковенко в Турцию, которая мало знакома пляжным туристам. Они посетили Каппадокию более 10 раз. Ежегодно открывают себе по-новому Стамбул, Изнык, Сафранболу и другие невероятные места. Потому что Турция неисчерпаема своими сюрпризами и возможностями.



Они разработали 3 авторские маршрута «Сказочная Каппадокия», «Околостамбулье или отдых «по-турецки» и «Шафрановое Причерноморье».



Гости галереи смогут услышать ответ на вопрос: для чего все это? Зоя и Андрей хотят сделать ближе к Украине настоящую Турцию.



И в этом тема лекции чем-то перекликается с целями выставки «Украина – Турция: фотомост», которая сейцчас проходит в галерее.



Лекция пройдет про адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.