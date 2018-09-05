05.09.2018 19:53

В Харькове уничтожили работу Гамлета Зиньковского

Работу художника закрасили краской.



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Гамлет Зиньковский, художник

"У меня вчера было открытие выставки и автопати после выставки, приходит знакомый и говорит: "слушай, твою роботу закрасили", - я говорю: "как закрасили? ЖЕК" - "нет, не ЖЕК, это просто люди, которые ненавидят твою работу - жильцы дома пошли и закрасили". Притом опять-таки жильцы. Большая часть жильцов вообще-то была в восторге, но вот нашлись одни, которые прямо ненавидят и решили взять и закрасить"

Рисовать новый мурал Гамлет Зиньковский пока не собирается, ведь не уверен в том, что его картину опять не закрасят. Не понимают поступка вандалов и в Департаменте жилищного хозяйства, ибо в Харьковском горсовете любят и уважают творчество художника.

Роман Нехорошков директор Департаменту житлового господарства

"Я считаю, это показательный пример того, когда просто творчество художника не находит своего понимания у отдельных людей. И они вместо того, чтобы понять смысл, считают, что самое простое это взять банку краски, стать на мусорный бак ночью и закрасить эту картину. Я призываю жителей дома по Гоголя,2 быть более толерантными, потому что в этом ничего плохого нет, здесь абсолютно не была нарушена никакая эстетика, ни мораль"