06.09.2018 12:16

Сегодня в харьковском кинотеатре начинается показ оскароносных фильмов

Пять лучших короткометражных фильмов по версии кинопремии «Оскар» будут демонстрировать с 6 по 12 сентября.



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Как отметили в «Боммере», каждый из представленных фильмов вошел в сборник «Oscar Shorts» и прошел долгий путь международной селекции от локального жюри в каждой стране мира до одобрения тысячами киноакадемиков.



Харьковские зрители смогут увидеть такие фильмы:

«Немой ребенок» (Великобритания, 2017), повествующий о 4-летней девочке Либби, которая родилась глухой;

«Начальная школа» (США, 2017) - о реальном звонке в службу «911» во время инцидента со стрельбой в школе;

«11:00» (Австралия, 2016) - о безумном пациенте психиатра, который считает, что на самом деле он – врач;

«Watu Wote: Все – мы» (Германия, Кения, 2017) - о недоверии между мусульманами и христианами, которое росло в ходе террористических атак в Кении;

«Мой племянник Эммет» (США, 2017) - о 64-летнем мужчине, который пытается защитить своего 14-летнего племянника от двух расистов, решивших их убить.



Отметим, что фильмы озвучены на украинском языке. Начало – в 19:00. Стоимость билетов – 70 грн.