Сегодня в харьковском кинотеатре начинается показ оскароносных фильмов

Пять лучших короткометражных фильмов по версии кинопремии «Оскар» будут демонстрировать с 6 по 12 сентября.
Как отметили в «Боммере», каждый из представленных фильмов вошел в сборник «Oscar Shorts» и прошел долгий путь международной селекции от локального жюри в каждой стране мира до одобрения тысячами киноакадемиков.
Харьковские зрители смогут увидеть такие фильмы:
«Немой ребенок» (Великобритания, 2017), повествующий о 4-летней девочке Либби, которая родилась глухой;
«Начальная школа» (США, 2017) - о реальном звонке в службу «911» во время инцидента со стрельбой в школе;
«11:00» (Австралия, 2016) - о безумном пациенте психиатра, который считает, что на самом деле он – врач;
«Watu Wote: Все – мы» (Германия, Кения, 2017) - о недоверии между мусульманами и христианами, которое росло в ходе террористических атак в Кении;
«Мой племянник Эммет» (США, 2017) - о 64-летнем мужчине, который пытается защитить своего 14-летнего племянника от двух расистов, решивших их убить.
Отметим, что фильмы озвучены на украинском языке. Начало – в 19:00. Стоимость билетов – 70 грн.
День наградит целеустремленностью и пробивными способностями. Можно за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях.
В Харькове сохранится жаркая погода. К обеду набегут облака, местами порывы ветра 15-20 м/с. Без осадков.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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