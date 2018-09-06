Главная Новости Культура и Туризм Сегодня в харьковском кинотеатре начинается показ оскароносных фильмов
06.09.2018  12:16   

Сегодня в харьковском кинотеатре начинается показ оскароносных фильмов

Пять лучших короткометражных фильмов по версии кинопремии «Оскар» будут демонстрировать с 6 по 12 сентября.


//facebook

Как отметили в «Боммере», каждый из представленных фильмов вошел в сборник «Oscar Shorts» и прошел долгий путь международной селекции от локального жюри в каждой стране мира до одобрения тысячами киноакадемиков.

Харьковские зрители смогут увидеть такие фильмы:

«Немой ребенок» (Великобритания, 2017), повествующий о 4-летней девочке Либби, которая родилась глухой; 

«Начальная школа» (США, 2017) - о реальном звонке в службу «911» во время инцидента со стрельбой в школе;

«11:00» (Австралия, 2016) - о безумном пациенте психиатра, который считает, что на самом деле он – врач;

«Watu Wote: Все – мы»  (Германия, Кения, 2017) - о недоверии между мусульманами и христианами, которое росло в ходе террористических атак в Кении;

«Мой племянник Эммет» (США, 2017) - о 64-летнем мужчине, который пытается защитить своего 14-летнего племянника от двух расистов, решивших их убить.

Отметим, что фильмы озвучены на украинском языке. Начало – в 19:00. Стоимость билетов – 70 грн.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  оскар, фильм, харьков, премия, показ, боммер
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.03 Общество «Оскар»-2018: «Форма воды» – лучший фильм года (список победителей) 27.02 Общество Стали известны обладатели премии «Оскар» 09.09 Культура и Туризм Украина отправит на «Оскар» документальный фильм о борьбе с коррупцией
 
 

Видео

Почти 100% домов харьковчан готовы к новому отопительному сезону
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 