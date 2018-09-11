11.09.2018 14:19

Кино в Харькове на неделю станет чуть светлее

В «Боммере» пройдет фестиваль «светлого» кино.



//kinofest-svet.com.ua

IV кинофестиваль «Свет» пройдет с 13 по 19 сентября в кинотеатре «Боммер».



В рамках кинофестиваля зрителям будут представлены короткометражные фильмы режиссеров из Украины, Франции, Румынии и Норвегии.

В программу показов вошли 13 видеоработ, среди которых - игровые и документальные фильмы, анимация, музыкальные клипы и социальный ролик.