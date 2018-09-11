Кино в Харькове на неделю станет чуть светлее

В «Боммере» пройдет фестиваль «светлого» кино.
IV кинофестиваль «Свет» пройдет с 13 по 19 сентября в кинотеатре «Боммер».
В рамках кинофестиваля зрителям будут представлены короткометражные фильмы режиссеров из Украины, Франции, Румынии и Норвегии.
В программу показов вошли 13 видеоработ, среди которых - игровые и документальные фильмы, анимация, музыкальные клипы и социальный ролик.
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