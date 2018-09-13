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13.09.2018  19:46   

Фестиваль экстремалов пройдет в Харькове

У ХАТОБА соберутся представители райдер-культур.


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III фестиваль райдер-культур «Комплит» пройдет 16 сентября на площадке возле Харьковского национального театра оперы и балета им. Лысенко.

В спортивном мероприятии примут участие скутеристы, скейтбордисты, роллеры и bmx-ры из разных областей Украины - как профессиональные спортсмены, так и любители.

Специально для фестиваля перед зданием оперного театра будет оборудован скейт-парк, где участники движения уличных культур смогут продемонстрировать свое мастерство.

В программе фестиваля - соревнования на скейтбордах, велосипедах, роликах и самокатах.

Начало мероприятия - в 10:00.

Напомним, что фестиваль райдер-культур «Комплит» проводится в рамках проекта развития уличных культур «Street Culture».

Источник:   Городской совет
 Тэги:  спорт, экстремалы, харьков
 
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