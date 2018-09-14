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14.09.2018  12:48   

Харьковчане смогут отправиться даже под землю

В Первой столице пройдут бесплатные пешеходные экскурсии.


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Накануне Всемирного дня туризма и Дня туризма в Украине, 26 сентября, в Харькове будут организованы бесплатные пешеходные экскурсии по различным интересным местам.

Для желающих узнать много новой и интересной информации о городе Харькове предлагаются семь экскурсий: «Легенды харьковского подземелья», «ART-TIME. Галереи Харькова и не только», «Харьков литературный», «Университетский Харьков», «Харьков. Места, где сбываются мечты», «УФТИ. Секретная лаборатория», «Харьков - лучший город на Земле!».

Получить дополнительную информацию о маршрутах экскурсий, а также зарегистрироваться на участие в них можно здесь.

Организаторы - Департамент международного сотрудничества, КП «Центр развития международного сотрудничества» и Городской туристический информационный центр.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  экскурсии, подземелья, харьков
 
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