Харьковчане смогут отправиться даже под землю

В Первой столице пройдут бесплатные пешеходные экскурсии.
Накануне Всемирного дня туризма и Дня туризма в Украине, 26 сентября, в Харькове будут организованы бесплатные пешеходные экскурсии по различным интересным местам.
Для желающих узнать много новой и интересной информации о городе Харькове предлагаются семь экскурсий: «Легенды харьковского подземелья», «ART-TIME. Галереи Харькова и не только», «Харьков литературный», «Университетский Харьков», «Харьков. Места, где сбываются мечты», «УФТИ. Секретная лаборатория», «Харьков - лучший город на Земле!».
Получить дополнительную информацию о маршрутах экскурсий, а также зарегистрироваться на участие в них можно здесь.
Организаторы - Департамент международного сотрудничества, КП «Центр развития международного сотрудничества» и Городской туристический информационный центр.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, позволяющей при желании горы свернуть. Единственное «но»: чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Сохраняется высокая пожароопасность. Утром слабые магнитные бури.
День считается счастливым. В этот день советуют в народе справлять новоселье. "Семин день — счастливое новоселье". В этот же день начиналось «Бабье лето». 14.09.39 день впервые поднялся в воздух первый вертолет нашего земляка Сикорского.
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