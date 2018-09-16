16.09.2018 10:31

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова Александра Ридного

Мэр Харькова Геннадий Кернес поздравил с днем рождения заслуженного деятеля искусств Украины, скульптора Александра Ридного.



vecherniy.kharkov.ua

Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 16 сентября, поздравил с днем рождения Александра Ридного - Почетного гражданина Харькова, заслуженного деятеля искусств Украины, доцента кафедры скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств.

«В нашем родном городе Вас знают как талантливого скульптора, автора ярких и оригинальных монументальных произведений, которые являются неотъемлемой частью архитектурного облика Харькова и украшают его площади и улицы. Важно, что Вы и сегодня трудитесь и уделяете внимание наставнической и научно-преподавательской работе.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии. Пусть Ваш опыт и профессионализм, огромный творческий потенциал и в дальнейшем будут создавать неповторимый облик нашего города», - говорится в поздравлении городского головы.