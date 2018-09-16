Главная Новости Культура и Туризм Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова Александра Ридного
16.09.2018  10:31   

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова Александра Ридного

Мэр Харькова Геннадий Кернес поздравил с днем рождения заслуженного деятеля искусств Украины, скульптора Александра Ридного.


vecherniy.kharkov.ua
Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 16 сентября, поздравил с днем рождения Александра Ридного - Почетного гражданина Харькова, заслуженного деятеля искусств Украины, доцента кафедры скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств.
 
«В нашем родном городе Вас знают как талантливого скульптора, автора ярких и оригинальных монументальных произведений, которые являются неотъемлемой частью архитектурного облика Харькова и украшают его площади и улицы. Важно, что Вы и сегодня трудитесь и уделяете внимание наставнической и научно-преподавательской работе.
 
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии. Пусть Ваш опыт и профессионализм, огромный творческий потенциал и в дальнейшем будут создавать неповторимый облик нашего города», - говорится в поздравлении городского головы.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, ридный, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.09 Образование Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова Сергея Куделко 13.09 Власть Дело против Геннадия Кернеса: прокурор Ганилов отказался раскрыть тайну своего отсутствия на семи судебных заседаниях подряд 13.09 Власть Дело против Геннадия Кернеса: Ряполов и Кутянин рассказали, почему не ходили на заседания суда
 
 

Видео

Первый вице-мэр Игорь Терехов проинспектировал магистрали "ХТС", на которых ведется замена труб
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 