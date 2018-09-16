16.09.2018 11:43

В Харькове - фестиваль Инклюзион

Мероприятие проходит в Художественном музее



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Как сообщает сайт Харьковского Художественного музея, до 19 сентября здесь проходит фестиваль Инклюзион.

Цель фестиваля - донести до широкой аудитории идею инклюзии в туризме как важную составляющую для формирования имиджа Харькова и области.

Сегодня довольно насыщенная программа мероприятий:

16 сентября 14.00-16.00 - "Архіпростір" на Дне открытых дверей. Инклюзивные мастер-классы для детей. Создание инклюзивной арт-газеты с мастерами "Детской площARTки".

16 сентября 16.00-17.40 - презентация аудиогидов в Харьковском художественном музее в формате #Инстапати. Возможность пообщаться с авторами проэкта.

Что касается 17 и 19 сентября, то с 11.00 до 13.00 - знакомство с экспозицией "Украинское и русское искусство XVI - нач. ХХ в." с аудиогидом. Вход для посетителей с недостатками зрения - свободный.