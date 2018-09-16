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16.09.2018  11:43   

В Харькове - фестиваль Инклюзион

Мероприятие проходит в Художественном музее


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Как сообщает сайт Харьковского Художественного музея, до 19 сентября здесь проходит фестиваль Инклюзион.
 
Цель фестиваля - донести до широкой аудитории идею инклюзии в туризме как важную составляющую для формирования имиджа Харькова и области.
 
Сегодня довольно насыщенная программа мероприятий:
 
16 сентября 14.00-16.00 - "Архіпростір" на Дне открытых дверей. Инклюзивные мастер-классы для детей. Создание инклюзивной арт-газеты с мастерами "Детской площARTки".
 
16 сентября 16.00-17.40 - презентация аудиогидов в Харьковском художественном музее в формате #Инстапати. Возможность пообщаться с авторами проэкта.
 
Что касается 17 и 19 сентября, то  с 11.00 до 13.00 - знакомство с экспозицией "Украинское и русское искусство XVI - нач. ХХ в." с аудиогидом. Вход для посетителей с недостатками зрения - свободный.
Источник:   Харьковский Художественный музей
 Тэги:  фестиваль, инклюзион, харьков, художественный музей
 
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