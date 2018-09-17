Легендарный харьковский цирк распахнет двери 30 сентября

Все желающие смогут посетить здание цирка Грикке, с которым связано множество, в том числе, романтических историй.
В этом году, накануне «Дней европейского наследия» (общеевропейской инициативы, основанной Советом Европы в 1991 году) Харьковом будет показан Старый цирк - Цирк-театр Грикке, легендарное историческое здание на пл. Национальной гвардии, 17.
Для всех желающих будут организованы три бесплатные экскурсии.
Харьков уже в четвертый раз присоединяется к международному проекту «Дни европейского наследия».
Начало экскурсий - в 12:00, 14:00 и 16:00.
Ознакомиться с подробной информацией о проекте и зарегистрироваться на экскурсию можно здесь.
Организаторы мероприятия - Департамент международного сотрудничества при участии Городского туристического информационного центра КП «Центр развития международного сотрудничества».
День хорош для продвижения идей, переговоров, поиска компромиссов, но не слишком подходит для обычной рутинной работы, от которой захочется сбежать на край света.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
День иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина" (1680). На ней изображена Богоматерь с младенцем на руках, стоящая поверх горящего куста. Празднование установлено в честь пророка Моисея, видевшего несгораемую купину, которая пророчески относилась к Пресвятой Богородице.
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давл.:
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