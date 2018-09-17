Главная Новости Культура и Туризм Легендарный харьковский цирк распахнет двери 30 сентября
17.09.2018  11:48   

Легендарный харьковский цирк распахнет двери 30 сентября

Все желающие смогут посетить здание цирка Грикке, с которым связано множество, в том числе, романтических историй.


//facebook

В этом году, накануне «Дней европейского наследия» (общеевропейской инициативы, основанной Советом Европы в 1991 году) Харьковом будет показан Старый цирк - Цирк-театр Грикке, легендарное историческое здание на пл. Национальной гвардии, 17.

Для всех желающих будут организованы три бесплатные экскурсии.

Харьков уже в четвертый раз присоединяется к международному проекту «Дни европейского наследия». 

Начало экскурсий - в 12:00, 14:00 и 16:00.

Ознакомиться с подробной информацией о проекте и зарегистрироваться на экскурсию можно здесь.

Организаторы мероприятия - Департамент международного сотрудничества при участии Городского туристического информационного центра КП «Центр развития международного сотрудничества».

Источник:   Городской совет
 Тэги:  откроется старый цирк, легенда, харьков, экскурсия
 
Версия для печати
 

Видео

Первый вице-мэр Игорь Терехов проинспектировал магистрали "ХТС", на которых ведется замена труб
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 