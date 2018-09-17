17.09.2018 11:48

Легендарный харьковский цирк распахнет двери 30 сентября

Все желающие смогут посетить здание цирка Грикке, с которым связано множество, в том числе, романтических историй.



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В этом году, накануне «Дней европейского наследия» (общеевропейской инициативы, основанной Советом Европы в 1991 году) Харьковом будет показан Старый цирк - Цирк-театр Грикке, легендарное историческое здание на пл. Национальной гвардии, 17.

Для всех желающих будут организованы три бесплатные экскурсии.



Харьков уже в четвертый раз присоединяется к международному проекту «Дни европейского наследия».



Начало экскурсий - в 12:00, 14:00 и 16:00.



Ознакомиться с подробной информацией о проекте и зарегистрироваться на экскурсию можно здесь.



Организаторы мероприятия - Департамент международного сотрудничества при участии Городского туристического информационного центра КП «Центр развития международного сотрудничества».