21.09.2018 15:37

В Харькове пройдет фестиваль «Breakidz».

В Первой столице будут состязаться брейк-танцоры из разных стран.



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Фестиваль брейк-данса «Breakidz» состоится 22-23 сентября возле Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н.В. Лысенко.



Как отметили организаторы, впервые фестиваль состоялся в 2000 году.

На танцполах «Breakidz» воспитано не одно поколение брейк-танцоров (бибоев).

В этом году в нем примут участие команды из Турции, Болгарии, Беларуси, Польши, Австрии и Украины.

Участникам фестиваля предстоит выступить в различных программах как соло, так и командами.



22 сентября выступления состоятся на 3-м этаже ХНАТОБ (начало – в 10:00), 23 сентября – на площадке перед ХНАТОБ (начало – в 12:00).

