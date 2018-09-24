В Харькове пройдет финальный поединок брейн-ринга

В нем сразятся пожилые жители-интеллектуалы Первой столицы.
Финал Осеннего кубка по брейн-рингу среди клубов интеллектуальных игр подопечных территориальных центров социального обслуживания пройдет 26 сентября в Харькове.
Турнир посвящен Международному дню людей пожилого возраста и Дню ветерана Украины.
В 2018 году в девяти территориальных центрах были открыты клубы интеллектуальных игр.
В финале встретятся победители трех отборочных туров, которые проходили с 12 по 20 сентября.
Жюри финала возглавляет заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.
Начало – в 13:00. Место проведения - территориальный центр предоставления социальных услуг Немышлянского района (бул. Богдана Хмельницкого, 10а).
Луна в Рыбах, Сегодня все Знаки Зодиака загрустят, на них ни с того, ни с чего навалится тоска. Гороскоп на 24 сентября 2018 года уверен, это не всегда плохо. Особенно если вы проанализировав сложившуюся ситуацию, сделаете выводы и решитесь на перемены. Только не делитесь своими мыслями нис кем, вас могут неверно понять, и дать вредный совет.
Очень высокая пожарная опасность. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
Регистрация Минюстом Украины УПА, извинения Папы римского перед ученым и другие праздники 24 сентября
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