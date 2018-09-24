24.09.2018 17:19

В Харькове пройдет финальный поединок брейн-ринга

В нем сразятся пожилые жители-интеллектуалы Первой столицы.



//facebook

Финал Осеннего кубка по брейн-рингу среди клубов интеллектуальных игр подопечных территориальных центров социального обслуживания пройдет 26 сентября в Харькове.



Турнир посвящен Международному дню людей пожилого возраста и Дню ветерана Украины.



В 2018 году в девяти территориальных центрах были открыты клубы интеллектуальных игр.

В финале встретятся победители трех отборочных туров, которые проходили с 12 по 20 сентября.

Жюри финала возглавляет заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.



Начало – в 13:00. Место проведения - территориальный центр предоставления социальных услуг Немышлянского района (бул. Богдана Хмельницкого, 10а).