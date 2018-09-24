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24.09.2018  17:19   

В Харькове пройдет финальный поединок брейн-ринга

В нем сразятся пожилые жители-интеллектуалы Первой столицы.


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Финал Осеннего кубка по брейн-рингу среди клубов интеллектуальных игр подопечных территориальных центров социального обслуживания пройдет 26 сентября в Харькове.

Турнир посвящен Международному дню людей пожилого возраста и Дню ветерана Украины.

В 2018 году в девяти территориальных центрах были открыты клубы интеллектуальных игр.

В финале встретятся победители трех отборочных туров, которые проходили с 12 по 20 сентября.

Жюри финала возглавляет заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Начало – в 13:00. Место проведения - территориальный центр предоставления социальных услуг Немышлянского района (бул. Богдана Хмельницкого, 10а).

Источник:   Городской совет
 Тэги:  финал брейн-ринга, пенсионеры, харьков
 
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