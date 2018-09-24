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24.09.2018  17:28   

На гастрофестивале в Турции Харьков презентовал украинскую кухню

Делегация Харьковского городского совета приняла участие в Первом международном гастрономическом фестивале, который проходил с 20 по 22 сентября в Газиантепе (Турецкая Республика).


// city.kharkov.ua

Визит состоялся по приглашению мэра города-побратима Фатмы Шахин.

Цель мероприятия – объединить участников и представителей сферы гастрономии, культуры и творчества, поваров, гурманов и ресторанных критиков.

На фестивале Харьков был представлен на отдельном стенде, где профессиональный повар демонстрировал лучшие блюда украинской кухни, которые смогли продегустировать участники фестиваля.

Кроме того, харьковская делегация приняла участие в круглом столе с мэром Газиантепа, а также встретилась с представителями культуры и мастерами мозаики.

В фестивале принимали участие делегации из Минска (Беларусь), Бруклина (Нью-Йорк, США), Неймегена (Голландия), Людвигсхафена (Германия) и пр.

Справка. Город Газиантеп является членом Европейского сообщества кулинарного наследия. В 2015 году Сетью творческих городов ЮНЕСКО был признан городом гастрономии.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  гастрофестиваль, турция, харьков
 
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